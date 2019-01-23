Torku markasının da sahibi olan Konya merkezli Anadolu Birlik Holding’in enerji yatırımları için kullandığı kredilerin yapılandırması için bankalarla görüştüğü iddia edildi.
Bloomberg’in kaynaklara dayandırdığı habere göre, şirketin toplam 2 milyar dolarlık borcunun yarısından daha az miktarı için vade uzatılmasının amaçlandığı iddia edildi.
Aynı kaynak görüşmelerin iki ay içinde sonuçlanmasını beklediğini iddia etti. Anadolu Birlik Holding Bloomberg’in yorum talebine yanıt vermedi.
Anadolu Birlik Holding’in şirketlerinden Konya Şeker, Özelleştirme İdaresi’nden 2013 yılında 985 milyon dolara Kangal Termik Santrali’ni, 2015 yılında ise 685 milyon dolara da Soma Termik Santrali’ni satın aldı.
Türkiye Bankalar Birliği (TBB) aralık ayında yaptığı açıklamada Yıldız, Doğuş ve Türk Telekom ile 77 milyar lirayı bulan kredi yapılandırma, sendikasyon ve hisse devri anlaşmasının tamamladığını açıklamıştı.
TBB, yaptığı açıklamada "Bu çalışmalar sayesinde, bir yandan borçlarını geri ödeme kabiliyeti artması beklenen işletmelerimizin, üretim değerleri muhafaza edilerek ekonomik faaliyetlerini sağlıklı olarak sürdürmeleri; bir yandan da bankaların aktif kalitesinin korunması ve alacaklarının tahsilatı mümkün olabilecektir." ifadelerini kullanmıştı.
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