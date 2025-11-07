THY EuroLeague’de inişli çıkışlı bir grafik çizen Anadolu Efes, bu hafta iç sahada önemli bir karşılaşmaya hazırlanıyor. Avrupa’nın köklü kulüplerinden Olimpia Milano’yu ağırlayacak olan temsilcimiz, kötü gidişatı durdurup moral tazelemek istiyor. Oyun disiplinini ve ritmini yeniden bulmayı amaçlayan Efes, taraftarı önünde kazanarak yeni bir sayfa açma peşinde. Karşılaşmanın saati ve yayınlayacak kanal ise sporseverlerin gündeminde. İşte ayrıntılar...