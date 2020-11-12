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Anadolu Ödülleri dağıtıldı

Baksı Kültür Sanat Vakfı tarafından, Anadolu'nun ortak kimliğine katkıda bulunan üretimlere dikkati çekmek amacıyla bu yıl ilki düzenlenen 'Anadolu Ödülleri'nin sahipleri düzenlenen törenle açıklandı

Anadolu Ödülleri dağıtıldı
HABERTURK.COM

Anadolu'nun ortak kimliğine katkıda bulunan üretimlere dikkati çekmek amacıyla Baksı Kültür Sanat Vakfı tarafından verilen ödüller sahiplerini buldu
Ödüller kapsamında 'Müzecilik', 'Süreli Etkinlikler', 'Gösteri Sanatları', 'Arkeoloji' ve 'Restorasyon' dallarında Türkiye'nin 35 şehrinden toplam 133 proje yarıştı.

Arkeoloji... Sivas Kayalıpınar Kazısı
Müzecilik... Eskişehir'deki Odun Pazarı Modern Müzesi
Gösteri Sanatları... Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası ve Van Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Şenliği
Restorasyon... The Museum Hotel Antakya
Süreli Etkinlikler... Çanakkale Bienali

Baksı Kültür Sanat Vakfı'nın 'Alana Katkı' ödülleri kapsamında ise arkeoloji dalında alana katkı ödülü Ege ve Pamukkale Üniversiteleri tarafından yürütülen Siirt Başur Höyük Kazısı'na verildi.
Restorasyon dalında alana katkı ödülüne de 'Kültür Yolu Projesi' ile Erzurum Büyükşehir Belediyesi layık görüldü.

 

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