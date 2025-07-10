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        Haberler Gündem Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesimindeki otobüs yangını nedeniyle İstanbul istikameti ulaşıma kapandı

        Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesimindeki otobüs yangını nedeniyle İstanbul istikameti ulaşıma kapandı

        Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın nedeniyle İstanbul istikametinde ulaşım sağlanamıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2025 - 21:53 Güncelleme: 10.07.2025 - 21:53
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        İstanbul istikameti ulaşıma kapandı
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        Giresun'dan İstanbul'a giden D.A.H'nin kullandığı yolcu otobüsünün motor kısmı, Ekrem Özdemir Viyadüğü'nde alev aldı.

        Durumu fark eden sürücü, otobüsü emniyet şeridine çekerek 38 yolcuyu tahliye etti.

        Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma, sağlık, Düzce ve Kaynaşlı'dan itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yangını söndürme çalışması nedeniyle otoyolun İstanbul yönü ulaşıma kapandı.

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        #Anadolu Otoyolu
        #düzce
        #otobüs yangını
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