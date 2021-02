Analitik zeka türü nedir? Analitik zeka türü özellikleri nelerdir? Sorusu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bunun sebebi ise sosyal medyada bir paylaşımda TC kimlik numarası ezberleme türüne göre kişilik analizi yapıyor. İddiaya göre, 11 rakamdan oluşan T.C noyu ezberleme şekliniz hangi zeka türüne sahip olduğunuz hakkında ipucu veriyor. Kimlik numarasının ezberlenme şekilleri herkese göre farklılık gösteriyor. Bazıları üçer üçer, bazıları ise ikişer ikişer ezberliyor. Kimlik numaralarının ezberlenme şekilleri ise hangi zeka türüne sahip olduğumuzu gösteriyor.

TC NO EZBERLEME ŞEKLİNE GÖRE ZEKA TÜRÜ TESTİ

2+2+2+2+2+1 ( Dilbilimsel ve matematiksel zeka)

Bu beceri insanda bulunan en üstün, en yaygın zekâ türüdür. Sözcükleri ve dili kullanma yeteneğidir. Yazma, sözcüklerin anlamlarını öğrenme, etkili konuşma, sözlük kullanma, bir tartışmayı yönetme, sunu yapma gibi etkinlikler bu zekanın kapsamı içindedir.

2+3+3+3 ( Sosyal ve görsel zeka)

Yüksek hayal gücüne sahiptirler. Boşluk ortamlarında bile yol-yön bulabilme becerisine sahiptirler. Resim, heykel gibi alanlarda kendini gösterme eğilimindedirler. Çok güzel resimler yapabilirler. Uzayda bulunan nesnelerin aralarındaki etkileşim ve ilişkiyi anlamlandırabilme becerilerine sahiptirler. Resim yaparak, daha etkili öğrenirler. Neredeyse bütün sanatsal faaliyetlerden keyif alırlar. Motif, desen, şekil çizme konularında oldukça iyidirler. Harita kullanarak çok iyi yön bulabilirler. Yol bulma ya da puzzle gibi oyunlardan zevk alırlar. Bir kez gördükleri insanların yüzlerini kolayca hatırlayabilirler. Ziyaret ettikleri yerleri sadece 1 kez gitmiş olsalar bile- çok kolay anımsayabilirler.

2+3+2+2+2 ( Natüralist ve kişisel-içsel zeka)

Dünyadaki varlıkları çok iyi ayırt edebilir. Doğal bir zekiliğe sahiptir. Genelde mantıkları duygularına göre daha baskındır. Hem hayatı hem de kendilerini sorgulayan bir kafaları vardır. Net bir kişiliğe sahip oldukları için belirsizlik onları kötü olarak etkiler. O yüzden her şeyin mantıklı açıklamasını yani bilimsel açıklamasını araştırır. Aynı zamanda yetenekli ve pratik insanlardır. İnsan ilişkilerinde de bir o kadar iyilerdir. Genelde en yeni fikirler bu zeka türüne sahip insanlardan çıkar. Yeniliğe her zaman açıktırlar. Aynı zamanda da çok meraklılardır. Her şeyi bilmek isterler.

2+2+2+2+3 (Analitik zeka)

Bu zeka tipine sahip birey klasik IQ testlerinde oldukça başarılı olur. Matematik işlemlerini kolaylıkla yapar ya da yeni kuramları çabuk kavrarlar. Mantıksal örüntüleri ne kadar karmaşık olursa olsun çözmenin yolunu bulur. Bilgisayar programlama – algoritma ve elektronikteki mantıksal kapılar gibi sistemleri rahatlıkla kavrar ve özgün buluşlar yapabilir. Kesin doğru veya yanlış bilgiler daha tatmin edici bulunur. Satranç, dama gibi oyunlarda başarılıdır. Soyut düşünme becerisi oldukça gelişmiştir. Karar verme kabiliyeti oldukça gelişmiştir. Grafik ve istatistik okuma becerisi gelişmiştir.

