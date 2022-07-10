Anasonun faydaları 0:00 / 0:00

İçeriğinde yer alan mineraller ve vitaminler sayesinde oldukça şifalı bir bitki olan anason hem alkol yapımında hem de ilaç sektöründe kullanılır. Çay olarak da tüketilen anasonun öksürükten uykusuzluğa kadar birçok probleme iyi gelmektedir. İnternette ve televizyonlarda anason faydaları İbrahim Saraçoğlu gibi uzmanlar tarafından da merak eden kişiler için sıklıkla aktarılmaktadır. İşte anasonun faydaları hakkında merak edilen her şey.

Anason Faydaları

Anason yağ olarak kullanılabilir. Anasonun içeriğinde de anethol bulunur. Bu bileşen cilt üzerinde yatıştırıcı ve antiseptik özellik taşır. Aynı zamanda detoks etkisi de gösterdiği için cildin daha sağlıklı ve ışıltılı görünmesine yardımcı olur. Anasonun cilde faydaları sayesinde kozmetik sektöründe de kullanılır. Anason sivilce, akne ve lekelerin azalmasını sağlar.

Kadınlarda var olan hormonal problemlerin ortadan kalkmasına yardımcı olur.

Hem yetişkinlerde hem de bebeklerde gaz problemini çözer.

Antispazmodik özelliği olan anasonun yağ olarak kullanımının spazm, ağrı ve kramlara iyi geldiği bilinmektedir.

Balgam söktürücü olarak anason kullanılabilir. Astım hastalarının da kullanması önerilir.

Menapoz dönemine giren kadınların bu süreçte yaşayacağı semptomları azaltır.

Anasonun içeriğinde lif oranı çok yüksektir. Bu yüzden tokluk süresini uzatarak metabolizmanın daha hızlı çalışmasını sağlar. Yağ yakımını hızlandırır.

Anti-inflamatuar etkisi ile anason bağırsak sorunlarına iyi gelir.

Anasonun antiinflamatuar etkisi hem tarihsel hem de bilimsel olarak belgelenmiştir. Anason tohumlarının irritabl bağırsak sendromundan (IBS) muzdarip insanlarda semptomları iyileştirdiğini gösteren araştırmalar vardır.

Libidoyu arttırdığı bilinmektedir.

Sakinleştirerek gerginliği azaltıcı özelliği bulunmaktadır.

Anason Zararları

Anasonun tüketim miktarına dikkat edilmelidir.

Ciltte kullanırken doktora başvurulması önerilir. Hassas bir cilde sahipseniz tahriş ve kızarıklık meydana gelebilir.

Alerjen hassasiyeti olan kişilerde kramp ve kasılma meydana gelebilir.

Anason şekeri kullanımında da kişiler dikkat etmelidir. Aksi halde şeker hastalığının ortaya çıkmasını tetikleyebilir.

Anason Adet Söktürür Mü?

Özellikle menopoz dönemindeki kadınları rahatlatan anasonun adet söktürme özelliği de olduğu bilinmektedir.

Anason Zayıflatır Mı?

Kişiler bitkisel çayları tüketmeden önce sağladığı faydaları dikkatlice araştırmaktadır. Özellikle kilo verme ve sağlıklı beslenme süreçlerinde içilen bitki çayının zayıflamaya yardımcı olup olmadığı en çok merak edilen konular arasında yer alır. Anasonun da zayflamaya olumlu etkisi olduğu bilinmektedir. Yüksek lif oranı ve Omega 3 içeriği ile anason uzun süreli bir tokluk hissi verir. Bunun yanı sıra yağ yakıcı özelliği de bulunduğu için zayıflamaya yardımcı olmaktadır.

Anasonun Göze Faydaları

Anason bitkisinin tohumlarının içeriğinde yer alan vitamin ve minerallerin göz sağlığına iyi geldiği bilinmektedir. Çay olarak tüketilen anason tohumları görme problemlerine olumlu fayda sağlar.

Anason Hamilelikte Kullanılır Mı?

Anason bitkisinin doğum yapan ve emziren kadınlarda tüketilmesi önerilir. İçeriği ile süt arttırıcı etkisi vardır. Ancak hamilelik içerisinde olan anne adayının anason tüketmesi önerilmez. Bu konu ile ilgili detaylı bilimsel çalışma olmadığı için hamile kadınlar anason tüketmemeye özen göstermeli ya da anason tüketmeden önce doktorlarına başvurmalıdır.