Anasonun faydaları

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • Bayramınız kutlu olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Sağlık Anasonun Faydaları ve Zararları: Anason Neye İyi Gelir, Zayıflatır mı ve Faydaları Nelerdir?
ABONE OL

Anasonun faydaları ve zararları: Anason neye iyi gelir, zayıflatır mı?

Anason alkol yapımında kullanılırken aynı zamanda ilaç sektörü için de önemli olan şifalı bir bitki olarak karşımıza çıkmaktadır. Kişiler tarafından anason bitki yemeklerde ve çaylarda da hoş kokusu ve faydaları nedeniyle uzun yıllar boyunca kullanılmıştır. Sağlığa pek çok faydası bulunan ve hoş kokusu ile farklı alanlarda kullanılan anasonun faydaları ise merak konusu olmaya devam etmektedir.

Anasonun Faydaları ve Zararları: Anason Neye İyi Gelir, Zayıflatır mı ve Faydaları Nelerdir?
Anasonun faydaları
0:00 / 0:00

İçeriğinde yer alan mineraller ve vitaminler sayesinde oldukça şifalı bir bitki olan anason hem alkol yapımında hem de ilaç sektöründe kullanılır. Çay olarak da tüketilen anasonun öksürükten uykusuzluğa kadar birçok probleme iyi gelmektedir. İnternette ve televizyonlarda anason faydaları İbrahim Saraçoğlu gibi uzmanlar tarafından da merak eden kişiler için sıklıkla aktarılmaktadır. İşte anasonun faydaları hakkında merak edilen her şey.

Anason Faydaları

Anason yağ olarak kullanılabilir. Anasonun içeriğinde de anethol bulunur. Bu bileşen cilt üzerinde yatıştırıcı ve antiseptik özellik taşır. Aynı zamanda detoks etkisi de gösterdiği için cildin daha sağlıklı ve ışıltılı görünmesine yardımcı olur. Anasonun cilde faydaları sayesinde kozmetik sektöründe de kullanılır. Anason sivilce, akne ve lekelerin azalmasını sağlar.

  • Kadınlarda var olan hormonal problemlerin ortadan kalkmasına yardımcı olur.
  • Hem yetişkinlerde hem de bebeklerde gaz problemini çözer.
  • Antispazmodik özelliği olan anasonun yağ olarak kullanımının spazm, ağrı ve kramlara iyi geldiği bilinmektedir.
  • Balgam söktürücü olarak anason kullanılabilir. Astım hastalarının da kullanması önerilir.
  • Menapoz dönemine giren kadınların bu süreçte yaşayacağı semptomları azaltır.
  • Anasonun içeriğinde lif oranı çok yüksektir. Bu yüzden tokluk süresini uzatarak metabolizmanın daha hızlı çalışmasını sağlar. Yağ yakımını hızlandırır.
  • Anti-inflamatuar etkisi ile anason bağırsak sorunlarına iyi gelir.
  • Anasonun antiinflamatuar etkisi hem tarihsel hem de bilimsel olarak belgelenmiştir. Anason tohumlarının irritabl bağırsak sendromundan (IBS) muzdarip insanlarda semptomları iyileştirdiğini gösteren araştırmalar vardır.
  • Libidoyu arttırdığı bilinmektedir.
  • Sakinleştirerek gerginliği azaltıcı özelliği bulunmaktadır.

Anason Zararları

  • Anasonun tüketim miktarına dikkat edilmelidir.
  • Ciltte kullanırken doktora başvurulması önerilir. Hassas bir cilde sahipseniz tahriş ve kızarıklık meydana gelebilir.
  • Alerjen hassasiyeti olan kişilerde kramp ve kasılma meydana gelebilir.
  • Anason şekeri kullanımında da kişiler dikkat etmelidir. Aksi halde şeker hastalığının ortaya çıkmasını tetikleyebilir.

Anason Adet Söktürür Mü?

Özellikle menopoz dönemindeki kadınları rahatlatan anasonun adet söktürme özelliği de olduğu bilinmektedir.

Anason Zayıflatır Mı?

Kişiler bitkisel çayları tüketmeden önce sağladığı faydaları dikkatlice araştırmaktadır. Özellikle kilo verme ve sağlıklı beslenme süreçlerinde içilen bitki çayının zayıflamaya yardımcı olup olmadığı en çok merak edilen konular arasında yer alır. Anasonun da zayflamaya olumlu etkisi olduğu bilinmektedir. Yüksek lif oranı ve Omega 3 içeriği ile anason uzun süreli bir tokluk hissi verir. Bunun yanı sıra yağ yakıcı özelliği de bulunduğu için zayıflamaya yardımcı olmaktadır.

Anasonun Göze Faydaları

Anason bitkisinin tohumlarının içeriğinde yer alan vitamin ve minerallerin göz sağlığına iyi geldiği bilinmektedir. Çay olarak tüketilen anason tohumları görme problemlerine olumlu fayda sağlar.

Anason Hamilelikte Kullanılır Mı?

Anason bitkisinin doğum yapan ve emziren kadınlarda tüketilmesi önerilir. İçeriği ile süt arttırıcı etkisi vardır. Ancak hamilelik içerisinde olan anne adayının anason tüketmesi önerilmez. Bu konu ile ilgili detaylı bilimsel çalışma olmadığı için hamile kadınlar anason tüketmemeye özen göstermeli ya da anason tüketmeden önce doktorlarına başvurmalıdır.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kilo vermeyi zorlaştıran 8 hata! Protein, metabolizmayı hızlandırıyor ama...
SAĞLIK Kilo vermeyi zorlaştıran 8 hata
Zerdeçalın Cilde Faydaları - Zerdeçal Cilde Nasıl Uygulanır, Faydaları Neler?
SAĞLIK Zerdeçalın cilde faydaları
Zencefilin Hiç Duymadığımız Faydaları - Zencefil Ne İşe Yarar, Faydaları ve Zararları Neler?
SAĞLIK Zencefilin hiç duymadığımız faydaları
3 Yaş Otizmi Nasıl Anlaşılır? 3 Yaş Otizm Belirtileri Neler, Tedavisi Nasıl?
SAĞLIK 3 yaş otizmi nasıl anlaşılır?
Çörek Otu Yağının Saçlara Faydası! Çörek Otu Yağı Saça İyi Gelir Mi ve Nasıl Uygulanılır?
SAĞLIK Çörek otu yağının saçlara faydası
Çörek Otu Yağının Cilde İnanılmaz Faydası - Çörek Otu Yağı Cilde İyi Gelir Mi, Nasıl Uygulanır?
SAĞLIK Çörek otu yağının cilde faydaları
Sıcak yaz günlerinde su tüketimine dikkat!
SAĞLIK Sıcak yaz günlerinde su tüketimine dikkat!
B12 Vitamini Faydaları ve Yararları: B12 Vitamininin Cilde, Saça ve Sağlığa Faydaları Neler?
SAĞLIK B12 vitamini faydaları
Goji Berry (Kurt Üzümü) Nedir, Ne İşe Yarar? Goji Berry Faydaları ve Zararları Neler?
SAĞLIK Kurt üzümünün faydaları
Bozanın Mucizevi Faydaları: Boza İçmek Neye İyi Gelir, Faydaları ve Zararları Nelerdir?
SAĞLIK Bozanın faydaları

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.