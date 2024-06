Dolayısıyla emilen fazla ışık ve enerji, ısı enerjisine dönüştürüleceğinden eğer gözleriniz siyah olsaydı gözlerin aşırı ısınma ve kurumayı önlemek için çok fazla gözyaşına ihtiyaç duyabileceği anlamına gelebilirdi. Bu da, sürekli ağlamaya sebep olurdu.

