3. SİYAH GÖZ SÜREKLİ AĞLAMAYA SEBEP OLABİLİRDİ

Siyah bir gömlek kendisine çarpan tüm ışığı emdiğinden, bu ışığı ısıya dönüştürür. Bu ısının bir kısmını da doğrudan cildinize yaydığından daha çok sıcaklamanıza sebep olur. Yani siyah olan nesneler, gerçekten siyah görünmek için daha fazla ışık emer.