Anatominin gizli yüzü: Neden hiçbir insanın gözü siyah değil?
İnsan gözlerinin rengiyle ilgili bir sınırlama vardır: Siyah olamazlar. Göz rengi genellikle mavi, yeşil, kahverengi veya gri tonlarında olabilir, ancak siyah renk seçeneği gözler için geçerli değildir. Peki, bu durumun bilimsel ve genetik temelleri var mıdır? İşte, sizin için neden hiçbir insanın gözünün siyah olamadığı!
Amerikan Pediatri Akademisi'ne göre, göz rengi değişiklikleri bebekler 3 ila 6 aylıkken meydana gelebilir. Ancak, renk değişiklikleri gerçekleşse de göz renginin tam anlamıyla siyah olması imkansızdır. Haberimizde göz renginin neden siyah olamayacağını insan anatomisi, genetik bilimi ve çevresel faktörlere bağlayarak açıkladık. İşte, detaylar...
1. SİYAH GÖZ, GÜNEŞ IŞIĞINA KARŞI KENDİNİ KORUYAMAZDI
Koyu renkler, ışığı emebilen çok pigment içerdiğinden dolayı açık renklere göre daha fazla UV (ultraviyole) ışınını emer. Bu durum, siyah gözlü olsaydık gündüz dışarı çıkmayı zorlaştırırdı.
Ayrıca göz doktorlarına göre, UV ışığına uzun süre maruz kalmak göz sağlığını bozabilir. Siyah göz, katarakt veya göz kapaklarınızın çevresinde cilt kanseri gibi sorunlara yol açabilirdi.
Ayrıca Romanya Oftalmoloji Dergisi’nde yayınlanan araştırmada, melaninin emdiği UV ışınının yüzde 99,9'undan fazlasını yok edebildiğini ve gözleri güneşe maruz kalmanın neden olduğu hasarlardan koruyabildiği bulundu. Yani siyah göz olsaydı melanin bunu sağlayamazdı, dolayısıyla siyah göz kendini güneşten koruyamazdı.
2. GENLER İZİN VERMİYOR
İnsan Genetiği Dergisi’nde yayınlanan araştırmaya göre, göz renginden sorumlu yaklaşık 16 farklı gen vardır. Bunlardan HERC2 ve OCA2 adlı genler, insanların göz renginin belirlenmesinde önemli rol oynar. Bu genler, irislerde bulunan melanin miktarı aracılığıyla göz rengini ayarlar. Melaninin gözlerde ortaya çıkardığı renkler arasında siyah yoktur.
3. SİYAH GÖZ SÜREKLİ AĞLAMAYA SEBEP OLABİLİRDİ
Siyah bir gömlek kendisine çarpan tüm ışığı emdiğinden, bu ışığı ısıya dönüştürür. Bu ısının bir kısmını da doğrudan cildinize yaydığından daha çok sıcaklamanıza sebep olur. Yani siyah olan nesneler, gerçekten siyah görünmek için daha fazla ışık emer.
Dolayısıyla emilen fazla ışık ve enerji, ısı enerjisine dönüştürüleceğinden eğer gözleriniz siyah olsaydı gözlerin aşırı ısınma ve kurumayı önlemek için çok fazla gözyaşına ihtiyaç duyabileceği anlamına gelebilirdi. Bu da, sürekli ağlamaya sebep olurdu.
Kaynak: American Academy of Ophthalmology, Journal of Human Genetics, Romanian Journal of Ophthalmology, What to Expect.