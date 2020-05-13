Fevzi Çakır fcakir@haberturk.com

Anayasa Mahkemesi, Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle ilgili kritik kararlara imza attı. YAŞ’ın sekretaryasının Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek bir merci tarafından yapılması ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu’nun kurulmasına dair kararnamelerde iptal istemi reddedildi. Türkiye’nin tanıtımı için yurtdışında yapılacak mal ve hizmet alımlarında yükleniciye bütçe dışı avans olarak ön ödeme yapılabilmesine dair kararname hükmünü ise iptal etti.

YAŞ KARARNAMESİNE VİZE

Yüksek Mahkeme, Yüksek Askerî Şûranın sekretarya hizmetlerini Cumhurbaşkanınca belirlenecek merci tarafından yürütüleceğine dair 8 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin iptal istemi reddetti. Bu karar 4’e karşı 12 oyla alındı. Başkan Zühtü Arslan, düzenlemenin Anayasa’ya aykırı olduğu gerekçesiyle iptal edilmesi yönünde oy kullanan 4 üye arasında yer aldı. Arslan’ın gerekçesinde, Anayasa’nın 104/17. Maddesinde yer alan “Anayasa’da münhasıran kanunla düzenlemesi öngörülen konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılamaz” hükmüne atıf yapıldı.

YÜKSEK İSTİŞARE KURULUNA VİZE

Anayasa Mahkemesi, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu’nun kurulmasına dair 1. Numaralı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin iptal istemini de oyçokluğu ile reddetti. Kurul üyelerinin Cumhurbaşkanınca belirlenmesine dair kararnamenin hükmünün iptal istemi 1’e karşı 15 üyenin oyuyla Anayasa’ya uygun bulundu. Kurul üyelerine yapılacak ödemelerin Cumhurbaşkanınca belirlenmesine dair hükmün ise 5’e karşı 11 üyenin oyuyla alındı. Başkan Arslan da bu 5 isim arasında yer aldı. 5 isim, maaş konusunun mülkiyet hakkı kapsamında kaldığını ve bu nedenle temel hak olan bu alanın Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile düzenleme yapılamayacağını belirtti.

TURİZMDE AVANS ÖDEMEYE İPTAL

Anayasa Mahkemesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın “Türkiye’nin tanıtımına yönelik yurtdışında yapılacak mal ve hizmet alımlarında Kültür ve Turizm Bakanı’nın onayı ile yüklenme tutarının tamamına kadar yükleniciye bütçe dışı avans olarak ön ödeme yapılabilmesine” ilişkin hükmü iptal etti. Bu karar görüşmelerinde iptal ve ret diyen üyelerin sayısı 8’e 8’e yani eşit kaldı. Başkan Arslan iptal oyu burada belirleyici oldu. İptal gerekçesinde, bu konunun daha önce kanunla düzenlendiği, bu nedenle de Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile bu alanda yeni düzenleme yapılamayacağı vurgulandı. Düzenlemenin iptal talebinin reddi yönünde oy kullanan 8 isim ise; konunun daha önce kanunla düzenlendiğini ancak söz konusu kanunda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi haklarının saklı tutulduğuna dikkat çekti.

İŞTE İPTAL EDİLEN HÜKÜM

Yüksek Mahkemenin iptaline karar verdiği 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 287/2., maddesinin ilgili fıkrası şöyle:

“Türkiye’nin tanıtımına yönelik yurtdışında yapılacak mal ve hizmet alımlarında alım yapılacak olan ülkedeki piyasa şartlarının gerektirmesi ve önemli fiyat avantajı sağlanması halinde, sözleşmesinde belirtilerek, Kültür ve Turizm Bakanının onayı ile yüklenme tutarının tamamına kadar yükleniciye bütçe dışı avans olarak ön ödeme yapılabilir. Bakan onayında teminat alınıp alınmayacağı ayrıca belirtilir. Ön ödemeye ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelik ile belirlenir.”