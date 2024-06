Andrea Bocelli'nin İstanbul konserinin anatomisi

Seçkin bir kariyere sahip olan tenor Andrea Bocelli, İstanbul’da uzun yıllar hafızalarda yer edecek bir konsere imza attı.

REKORLARIN MAESTROSU

Dünyanın birçok ülkesinde on binlerce kişinin katıldığı konserleriyle katılım rekorları kıran Andrea Bocelli, birçok ilke de imza attı.

• Kariyeri boyunca 6 kez Grammy Ödülü’ne, 6 kez de Latin Grammy Ödülü’ne aday gösterilen Bocelli’nin Hollywood Walk of Fame’de bir yıldızı da bulunuyor.

• 2013 ve 2016'da ABD Başkanı Barack Obama ve dünyanın dört bir yanından birçok devlet başkanının katıldığı saygın Ulusal Dua Kahvaltısı etkinliğine katılan tek sanatçı unvanını taşıyan Andrea Bocelli, 11 Aralık 2017'de New York'taki NASDAQ Borsası'na davet edilerek dünya çapındaki borsalarda işlem görmeye başlayan ünlü 'Çan çalma' ritüelinin başlatıcısı oldu.

• 2018'de 60'tan fazla ülkede yayınlanan albümü 'Sì', ABD ve İngiltere listelerinde uzun süre birinci sırada yer alarak tarihi bir başarı elde etti.

• 12 Nisan 2020'de pandeminin doruğunda Milano Katedrali'nde sergilediği performansla da yeni bir rekora imza attı. 'Music forHope' etkinliğini eş zamanlı olarak 2.8 milyondan fazla kişi izledi ve YouTube tarihindeki en büyük eş zamanlı klasik canlı yayın izleyici kitlesine sahip oldu. Video, ilk 24 saat içinde 28 milyondan fazla görüntüleme aldı.

• 2020'de 'Believe' adlı albümünü yayınlayan Andrea Bocelli, 12 Aralık 2020'de Parma'daki Teatro Regio'dan canlı olarak yayınlanan 'Believe in Christmas', konseriyle bir kez daha tüm dünyayı kendine hayran bıraktı.

• Mayıs 2021'de sanatçı için yeni bir meydan okuma ortaya çıktı: Roma'daki St. Peter Bazilikası'ndan Toskana'daki Lajatico kasabasına kadar 350 kilometreden fazla at sırtında yolculuk yaptı. "The Journey - Andrea Bocelli" adını taşıyacak olan bu yolculuk, sanatçının kültürel ve ruhsal yolculuğuna odaklanan bir TV belgeseli olacak.

• Andrea Bocelli, 11 Haziran 2021'de, UEFA Euro 2020 açılış töreninin yıldızı oldu ve dünya çapında yayınlanan "Nessun dorma" performansı birçok ülkede trend listelerinin ilk sırasında yer aldı.

• 21 Ağustos'ta Central Park’ta "NYC's Homecoming Concert" etkinliği kapsamında New York Filarmoni Orkestrası eşliğinde Bruce Springsteen, Paul Simon ve Patti Smith gibi isimlerle birlikte sahne aldı ve 60 binden fazla kişiye seslendi.

• İtalya Cumhuriyeti tarafından "GrandeUfficialedell'Ordine al MeritodellaRepubblicaItaliana" (İtalya Cumhuriyeti Büyük Şövalyesi) unvanıyla onurlandırıldı ve San Marino İtalya Cumhuriyeti Elçisi ünvanını aldı.

• La Spezia'daki G. Puccini Müzik Konservatuvarı'ndan Opera Şanı Lisansı ve Pisa Üniversitesi'nden Hukuk Lisansı kazandı.

• 2015'de Dünya Ekonomik Forumu’nda Andrea Bocelli'ye sanatçı, insan ve hayırsever olarak prestijli bir tanıma olan Kristal Ödül verildi. 2016 yılında Macerata Üniversitesi, Modern Filoloji'de Onursal Derece verdi.