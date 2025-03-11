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        Haberler Magazin Okan Bayülgen: Selin ile ayrılmadık - Magazin haberledi

        Okan Bayülgen: Selin ile ayrılmadık

        Okan Bayülgen, bir kez daha 11 yıldır birlikte olduğu Selin Atasoy ile ayrılmadıklarını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.03.2025 - 08:42 Güncelleme: 11.03.2025 - 08:51
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        "Ayrılmadık"
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        Geçtiğimiz günlerde; Okan Bayülgen ile Selin Atasoy'un ayrıldıkları yönelik haberler yayımlanmıştı. Daha önce de pek çok kez benzer haberlerle Bayülgen ile Atasoy'un ayrıldıkları iddia edilmişti.

        Okan Bayülgen, her defasında ayrılmadıklarını dile getirdi. Bayülgen, kendisi için dejavuya dönen konu hakkında yeni bir açıklamada daha bulundu.

        Okan Bayülgen, 11 yıldır birlikte olduğu Selin Atasoy ile ayrılmadığını, ilişkilerinin devam ettiğini açıkladı.

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        #okan bayülgen
        #Selin Atasoy
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