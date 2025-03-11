Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre, Yılmaz soyadını taşıyanların sayısı 1 milyon 174 bin 516 olarak kayıtlara geçti.

Soyadı Kaya olanların sayısı 894 bin 360, Demir soyadlıların sayısı ise 871 bin 107 kişi olarak tespit edildi.

Diğer yaygın kullanılan 7 soyadı ve kullanan kişi sayısı ise şöyle:

"Çelik 714 bin 184 kişi, Yıldız 693 bin 634 kişi, Şahin 685 bin 727 kişi, Yıldırım 664 bin 229 kişi, Öztürk 585 bin 53 kişi, Aydın 579 bin 161 kişi, Özdemir 554 bin 724 kişi."

Listenin devamında Arslan, Doğan, Kılıç, Aslan, Çetin, Kara, Kurt, Koç, Polat ve Şimşek gibi soyadları da öne çıktı.

EN ÇOK KULLANILAN ERKEK İSMİ: MEHMET

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Türkiye genelinde en çok yaygın olan erkek isimlerine bakıldığında, Mehmet ismi 1 milyon 285 bin 141 kişiyle listenin başında yer aldı. Onu, 1 milyon 66 bin 554 kişiyle Mustafa ve 863 bin 817 kişiyle Ahmet takip etti.

Ayrıca, Ali"ismi 742 bin 542 kişi tarafından kullanılırken, Hüseyin ve Hasan isimleri sırasıyla 577 bin 808 ve 537 bin 184 kişiyle öne çıktı. Listenin devamında Murat 529 bin 21, Yusuf 524 bin 246, İbrahim 508 bin 362 ve İsmail ise 438 bin 668 kişiyle en yaygın isimler arasında yer aldı.

Sıralamada Ömer, Ramazan, Osman, Abdullah, Fatih, Emre, Halil, Süleyman, Hakan ve Adem gibi isimler öne çıkarken, Metin en yaygın kullanılan 30'uncu isim olarak listede bulunuyor.

EN ÇOK KULLANILAN İSİM İSE FATMA OLDU

Türkiye'de en yaygın olan kadın ismi ise Fatma oldu. Bu isme sahip 1 milyon 164 bin 268 kişi bulunuyor.

Onu, 915 bin 587 kişinin taşıdığı Ayşe, 784 bin 176 kişiyle Emine isimleri izledi.

Bunun yanı sıra Hatice ismi 714 bin 977 kişi tarafından, Zeynep ismi 704 bin 355 kişi tarafından kullanılıyor.

Elif adını taşıyanların sayısı 553 bin 984 olarak kayıtlara geçerken, Meryem, Merve, Zehra ve Esra isimleri sırasıyla 319 bin 635, 293 bin 302, 268 bin 273 ve 248 bin 215 kişiyle en yaygın isimler arasında bulunuyor.

Ayrıca, sıralamada Özlem, Büşra, Yasemin, Melek, Hülya, Sultan, Kübra, Dilek, Leyla ve Rabia gibi isimleri kullananların sayısı da dikkati çekti.