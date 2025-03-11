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        Haberler Ekonomi Otomobil Dünyada kan kaybeden Tesla Türkiye'de büyüdü - Otomobil Haberleri

        Dünyada kan kaybeden Tesla Türkiye'de büyüdü

        ABD Başkanı Trump'ın en büyük destekçilerinden biri olan Elon Musk'ın CEO'su olduğu elektrikli otomobil üreticisi Tesla, küresel pazarlarda kan kaybederken, şirketin değeri de önemli ölçüde azaldı. Öyle ki, Tesla'nın hisseleri son üç ayda neredeyse yarı yarıya düştü. Şirketin piyasa değeri 17 Aralık 2024'te tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 1.5 trilyon doları gördükten sonra bugüne dek yüzde 45 oranında değer kaybetti. ABD Başkanı Donald Trump, Tesla'nın satışlarının düşmesini 'boykot' olarak nitelendirerek, "Harika bir Amerikalı olan Elon Musk'a olan güvenimi ve desteğimi göstermek için yarın sabah yepyeni bir Tesla satın alacağım" dedi. Tesla, Almanya ve Çin gibi pazarlarda satışlarında kayıplar yaşarken, Türkiye'de ise satışlarını yükseltmesi ile dikkat çekiyor

        Giriş: 11.03.2025 - 15:47 Güncelleme: 11.03.2025 - 15:47
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        Dünyada kan kaybeden Tesla Türkiye'de büyüdü
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        ABD'li elektrikli araç üreticisi Tesla, piyasalarda yaşadığı kayıplar ile gündeme geldi. Her ne kadar şirketin CEO'su Elon Musk, ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim dönemindeki en büyük destekçisi olsa da, Tesla'nın satışlarında yaşanan yavaşlama şirketin hisse değerinde de etkili oldu.

        Öyle ki, Tesla'nın hisseleri son üç ayda neredeyse yarı yarıya düştü. Şirketin piyasa değeri 17 Aralık 2024'te tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 1.5 trilyon doları gördükten sonra bugüne dek yüzde 45 oranında değer kaybetti.

        Otomobil üreticisinin 2020 yılında bu yana sadece 2 yeni modeli satışa sunması ve 250 bin adet satış rakamına ulaşması beklenen elektrikli pickup model Cybertruck'in satışlarının 38 bin 965 adette kalması Tesla'nın hisse senetlerinde kayıp yaşamasına neden oldu.

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        Öte yandan, Çin'de 10 bin doların altında satılan elektrikli model sayısının artması da, Tesla'nın dünyanın en büyük pazarında sattığı araçlarının fiyatlarını indirmesine ve gelirlerinin de düşmesine yol açtı. Ayrıca, Çin'de Tesla satışlarının Ocak-Şubat döneminde yüzde 49 azalması ve 31 bin adedin altına düşmesi de dikkat çekti. Bu rakam, Haziran 2022'den bu yana Tesla'nın Çin'de elde ettiği en düşük satış rakamı olarak kayıtlara geçti.

        Yeni veriler aynı zamanda Musk'ın ABD'deki siyasi kariyerinin ardından bu yıl Avrupa pazarlarında da Tesla satışlarında keskin düşüşler olduğunu gösteriyor.

        Tesla'nın Almanya'daki satışları geçen ay ülkedeki elektrikli araç pazarının büyümesine rağmen yüzde 76 oranında düştü.

        TRUMP: 'MUSK'A DESTEK İÇİN TESLA ALACAĞIM'

        ABD Başkanı Donald Trump, Tesla'nın satışlarının düşmesini 'boykot' olarak nitelendirerek, Musk'a destek açıklamasında bulundu.

        Trump, "Elon Musk, ulusumuza yardım etmek için 'her şeyi riske atıyor' ve harika bir iş yapıyor! Ancak 'radikal sol çılgınlar', çoğu zaman yaptıkları gibi, Elon'a ve temsil ettiği her şeye saldırmak ve ona zarar vermek için, dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden biri ve Elon'un 'bebeği' Tesla'yı yasadışı ve gizli bir şekilde boykot etmeye çalışıyorlar. Her halükarda, gerçekten harika bir Amerikalı olan Elon Musk'a olan güvenimi ve desteğimi göstermek için yarın sabah yepyeni bir Tesla satın alacağım" dedi.

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        TÜRKİYE'DE YÜKSELİŞE GEÇTİ

        Türkiye'de ise Tesla'nın satışlarındaki artış merak uyandırıyor. Yılın ilk iki ayında Tesla'nın Türkiye'deki satışta olan tek otomobili Model Y'nin satışları 3 bin 310 adet şeklinde açıklandı. Bundan tam 1 yıl önce ise Tesla Model Y satışları 295 adet şeklindeydi.

        Tesla satışlarındaki bu yükselişin ana sebebi ise ÖTV sisteminden kaynaklanıyor.

        Nisan 2014'te Model Y'nin arkadan itişli versiyonu, bataryası ve motor gücünde yapılan güncelleme ile yüzde 10 ÖTV dilimine girmişti. Böylece, otomobilin fiyatı o dönem 2.7 milyon TL seviyesinden 1.8 milyon TL'nin altına inmişti.

        İşte bu tarihten sonra Tesla satışlarında dikkat çeken artış yaşanmıştı. Gelinen noktada, Tesla'nın Ocak-Şubat 2025 döneminde elde ettiği satışlar Togg'un sadece 300 adet gerisinde kaldı.

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