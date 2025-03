Dünyada kan kaybeden Tesla Türkiye'de büyüdü

ABD'li elektrikli araç üreticisi Tesla, piyasalarda yaşadığı kayıplar ile gündeme geldi. Her ne kadar şirketin CEO'su Elon Musk, ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim dönemindeki en büyük destekçisi olsa da, Tesla'nın satışlarında yaşanan yavaşlama şirketin hisse değerinde de etkili oldu.

Öyle ki, Tesla'nın hisseleri son üç ayda neredeyse yarı yarıya düştü. Şirketin piyasa değeri 17 Aralık 2024'te tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 1.5 trilyon doları gördükten sonra bugüne dek yüzde 45 oranında değer kaybetti.

Otomobil üreticisinin 2020 yılında bu yana sadece 2 yeni modeli satışa sunması ve 250 bin adet satış rakamına ulaşması beklenen elektrikli pickup model Cybertruck'in satışlarının 38 bin 965 adette kalması Tesla'nın hisse senetlerinde kayıp yaşamasına neden oldu.

Öte yandan, Çin'de 10 bin doların altında satılan elektrikli model sayısının artması da, Tesla'nın dünyanın en büyük pazarında sattığı araçlarının fiyatlarını indirmesine ve gelirlerinin de düşmesine yol açtı. Ayrıca, Çin'de Tesla satışlarının Ocak-Şubat döneminde yüzde 49 azalması ve 31 bin adedin altına düşmesi de dikkat çekti. Bu rakam, Haziran 2022'den bu yana Tesla'nın Çin'de elde ettiği en düşük satış rakamı olarak kayıtlara geçti.

Yeni veriler aynı zamanda Musk'ın ABD'deki siyasi kariyerinin ardından bu yıl Avrupa pazarlarında da Tesla satışlarında keskin düşüşler olduğunu gösteriyor.

Tesla'nın Almanya'daki satışları geçen ay ülkedeki elektrikli araç pazarının büyümesine rağmen yüzde 76 oranında düştü.

TRUMP: 'MUSK'A DESTEK İÇİN TESLA ALACAĞIM'

ABD Başkanı Donald Trump, Tesla'nın satışlarının düşmesini 'boykot' olarak nitelendirerek, Musk'a destek açıklamasında bulundu.

Trump, "Elon Musk, ulusumuza yardım etmek için 'her şeyi riske atıyor' ve harika bir iş yapıyor! Ancak 'radikal sol çılgınlar', çoğu zaman yaptıkları gibi, Elon'a ve temsil ettiği her şeye saldırmak ve ona zarar vermek için, dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden biri ve Elon'un 'bebeği' Tesla'yı yasadışı ve gizli bir şekilde boykot etmeye çalışıyorlar. Her halükarda, gerçekten harika bir Amerikalı olan Elon Musk'a olan güvenimi ve desteğimi göstermek için yarın sabah yepyeni bir Tesla satın alacağım" dedi.