Mardin'de Devran Pulat, aracının yanında bir grubun sopalı saldırısına uğradı. Bu sırada araçta bulunan eşi, dışarı çıkıp elindeki tabancayı şüphelilere doğrultarak Pulat’ı korumaya çalıştı.

DHA'nın haberine göre yaklaşan araçtan açılan ateşte 6 kurşun isabet eden Devran Pulat yaralanırken, yaşananlar kameraya yansıdı.

SOPALARLA SALDIRDILAR

Olay, Kızıltepe ilçesinde geldi. Arazi anlaşmazlığı nedeniyle Pulat ve Seyfettinoğlu aileleri arasında husumet oluştu. Devran Pulat, 4 Kasım 2024’te, eşi ve 7 yaşındaki kızının bulunduğu aracına doğru ilerlerken 1 kişinin tekmeli, yumruklu saldırısına uğradı. Yere düşen Pulat’a bu kez farklı noktalardan gelen 3 kişi sopalarla vurmaya başladı.

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BAŞKA BİR ARAÇTAN ATEŞ AÇILDI

Olayı gören araçtaki eşi, Devran Pulat’ı kurtarmak için dışarı çıkarak elindeki tabancayla şüphelilere ateş etmeye çalıştı. Bu sırada 7 yaşındaki kızları araçtan inip kadının yanına geldi. Çevreden bir kişi kadının elindeki silahı alarak, havaya ateş etmeye başladı. Şüpheliler dağılırken, bu kez Pulat’ın yanına yaklaşan bir otomobilden ateş edilmeye başlandı. Devran Pulat, yerdeki tabancayı alıp, park halindeki 2 aracın arasına girerek kendisini korumaya çalıştı.

28 EL ATEŞ EDİLDİ

Şüpheliler kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Toplamda 28 el edilen ateşte 6 kurşunun isabet ettiği Pulat, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Pulat tedavisinin ardından taburcu edilirken, vücudunda 2 merminin kaldığı öğrenildi. Bu arada yaşananlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI, 6 FİRARİ ARANIYOR

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Firari 6 şüphelinin yakalanması için de çalışmalar sürüyor.