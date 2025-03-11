Uyanır uyanmaz bunu yapıyorsanız hemen bırakmalısınız! Sabahları aç karnına yapılan 5 büyük hata! Güne başlarken nelere dikkat etmelisiniz?

Sabahları nasıl başladığınız, gün boyunca nasıl hissedeceğinizi ve sağlığınızı doğrudan etkiler. Ancak birçok kişi farkında olmadan aç karnına yaptığı hatalarla vücuduna zarar verebilir. İşte sağlıklı bir gün için kaçınmanız gereken en yaygın sabah alışkanlıkları:

1. AÇ KARNINA KAHVE İÇMEK

Sabah uyanır uyanmaz kahve içmek birçok kişi için vazgeçilmez bir alışkanlık olabilir. Ancak aç karnına tüketilen kahve, mide asidini artırarak mide duvarına zarar verebilir. Özellikle gastrit ve reflü gibi mide rahatsızlıklarına yatkın olan kişiler için bu durum oldukça zararlıdır.

Kahve, kortizol seviyelerini yükselterek gün içinde stres hissini artırabilir. Bunun yerine önce bir bardak ılık su içmek ve ardından kahvaltı yapmak daha sağlıklı bir tercihtir.

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2. SİGARA İÇMEK

Sigara içmek başlı başına sağlığa zararlı bir alışkanlıkken, aç karnına sigara içmek bu zararı katbekat artırır. Sabah sigara içmek mide asidini artırır ve mide duvarına zarar vererek ülser riskini artırır. Aynı zamanda, nikotinin emilimi aç karnına daha hızlı olduğu için bağımlılığı da kuvvetlendirir.

Sigara içenlerin bu alışkanlığı bırakması en sağlıklısı olsa da, en azından sabahları sigarayı kahvaltıdan sonra içmeye çalışmaları tavsiye edilir.

3. AÇ KARNINA EGZERSİZ YAPMAK

Sabah aç karnına yapılan egzersizlerin yağ yakımını hızlandırdığı düşünülse de, bu alışkanlık kas kaybına ve enerji düşüklüğüne yol açabilir. Vücut, enerji kaynağı olarak kaslardaki proteinleri kullanmak zorunda kalır ve bu da kas kaybına neden olabilir.

Aç karnına spor yapıldığında kan şekeri düşebilir ve bu da baş dönmesi, halsizlik gibi olumsuz etkilere yol açabilir. Egzersiz yapmadan önce hafif bir atıştırmalık tüketmek performansı artırır ve vücuda zarar vermeden yağ yakımını destekler.

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4. AÇ KARNINA LİMONLU SU İÇMEK

Limonlu su sağlık açısından birçok fayda sağlayabilir ancak aç karnına tüketildiğinde mideyi tahriş edebilir. Limonun içerdiği asit, mide asidini artırarak gastrit ve mide yanması gibi rahatsızlıklara yol açabilir. Özellikle mide hassasiyeti olan kişilerin aç karnına limonlu su tüketmek yerine önce hafif bir kahvaltı yapmaları önerilir. Limonlu su içmek isteyenler ise bunu yemeklerden sonra veya gün içinde tüketmelidir.