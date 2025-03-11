Suriye Devlet Başkanı Eş-Şara: Kan dökenlerin, en yakınlarımız bile olsa cezasız kalmalarına izin vermeyeceğiz

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, Suriye'de geçtiğimiz hafta hükümet güçleri ile Nusayri halkı arasında 4 gün süren çatışmalara ve yaşanan sivil can kayıplarına ilişkin İngiliz haber ajansı Reuters'a röportaj verdi.

Eş-Şara, katliamı başlatanların yabancıların desteğini alan Esad yanlısı gruplar olduğunu iddia ederken, Şam'a bağlı birlikler tarafından intikam cinayetlerinin de yaşandığını ifade etti. Eş-Şara, "Suriye bir hukuk devletidir. Hukuk herkes için işleyecektir. Biz mazlumları savunmak için savaştık ve haksız yere kimsenin kanının dökülmesine izin vermeyeceğiz. Kan dökenlerin, en yakınlarımız bile olsa cezasız kalmalarına izin vermeyeceğiz" dedi.

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"Yaşananların sorumlusu eski rejim yanlıları ve yabancı güçler"

Eş-Şara, yaşanan şiddet olaylarının sorumlusunun Esad'ın kardeşi Mahir Esad'a bağlı 4. Tümen mensubu eski rejim yanlıları ve yabancı güçler olduğunu ifade etti. Ülkede kargaşa çıkarmayı ve toplumsal bölünme oluşturmayı amaçlayan söz konusu grupların perşembe günü çatışma çıkardıklarını söyleyen eş-Şara, buna karşılık birçok grubun Suriye kıyılarına girdiğini ve birçok ihlalin yaşandığını kabul etti.

Eş-Şara, "Bu, yıllardır bastırılmış husumetler için bir intikam fırsatına dönüştü" dedi. Suriyeli lider, ülkede durumun büyük ölçüde kontrol altına alındığını belirtti.

Olaylara dahil olan yabancı gücün kaynağını belirtmeyen eş-Şara, "Suriye'de ortaya çıkan yeni durumdan zarar gören taraflardan" bahsederek dolaylı yoldan İran'a gönderme yaptı.

"İncelemeler Alevilerin de dahil olduğu bağımsız komite tarafından gerçekleştiriliyor"

Çıkan çatışmalarda güvenlik güçlerinden 200 kişinin hayatını kaybettiğini açıklayan eş-Şara, toplam ölü sayısına ilişkin incelemelerin devam ettiğini söyledi. Eş-Şara, incelemelerin Alevilerin de dahil olduğu bağımsız bir komite tarafından gerçekleştirildiğini ve sorumluların 30 gün içinde adalet karşısına çıkarılacağını ifade etti.

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Eş-Şara, ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve gelmesinden bu yana ABD yönetimiyle temaslarının olmadığını belirtirken, Washington yönetimine Esad döneminde Suriye'ye uygulanmaya başlanan yaptırımları kaldırma çağrısını yineledi.