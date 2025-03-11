Dünyanın en iyi kulüpleri listelendi! İşte Türk takımlarının sırası...
Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu, 1 Mart 2024 – 28 Şubat 2025 tarihleri arasındaki dünyanın en iyi kulüplerini sıraladı. Listede Türk kulüplerinin büyük değişim yaşadığı gözlemlendi. İşte o liste...
Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), dünyanın en iyi kulüpleri sıralamasını güncelledi. İşte listedeki ilk 10 takım ve Türk kulüplerinin sıralamadaki yeri...
1- Real Madrid
2- Bayer Leverkusen
3- Atalanta
4- Liverpool
5 - Barcelona (2 sıra yükseldi)
6 - Bayern Münih (5 sıra yükseldi)
7 - Atletico Madrid (3 sıra yükseldi)
8 - Arsenal (2 sıra geriledi)
9 - PSG (5 sıra yükseldi)
10 - Botafogo (2 sıra geriledi)
23 - FENERBAHÇE (11 sıra yükseldi)
46 - GALATASARAY (5 sıra geriledi)
96 - BEŞİKTAŞ (15 sıra geriledi)
106 - BAŞAKŞEHİR (3 sıra geriledi)