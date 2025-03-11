Fatih Tekke resmen Trabzonspor'da!
Şenol Güneş ile yollarını ayıran Trabzonspor, teknik direktörlük görevi için Fatih Tekke ile anlaşma sağladı. Tekke, başkan yardımcısı Serkan Kılıç ve Şenol Güneş'in katılımıyla düzenlenen basın toplantısında imzayı attı.
Trabzonspor'un yeni Teknik Direktörü Fatih Tekke, Trabzon'a geldi. Bordo-mavililer, teknik direktör Şenol Güneş'in ayrılığının ardından, takımı emanet edeceği eski oyuncusu Fatih Tekke'yi Trabzon'a getirdi.
Trabzonspor Başkan Yardımcısı Serkan Kılıç ile birlikte öğlen saatlerinde Trabzon'a gelen Fatih Tekke, coşkulu bir taraftar grubu tarafından karşılandı.
Trabzonspor'un yeni Teknik Direktörü Fatih Tekke ise, "Konuşacak çok zamanımız olacak" diyerek, havaalanından taraftarların sevgi tezahüratları arasında bekleyen araca binerek Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ne geçti.
FATİH TEKKE DÖNEMİ BAŞLADI!
Fatih Tekke, başkan yardımcısı Serkan Kılıç ve Şenol Güneş'in katılımıyla bugün Papara Park'ta düzenlenen basın toplantısında resmi imzayı attı.