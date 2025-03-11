Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Fatih Tekke resmen Trabzonspor'da! - Trabzonspor Haberleri

        Fatih Tekke resmen Trabzonspor'da!

        Şenol Güneş ile yollarını ayıran Trabzonspor, teknik direktörlük görevi için Fatih Tekke ile anlaşma sağladı. Tekke, başkan yardımcısı Serkan Kılıç ve Şenol Güneş'in katılımıyla düzenlenen basın toplantısında imzayı attı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 11.03.2025 - 13:53 Güncelleme: 11.03.2025 - 14:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fatih Tekke resmen Trabzonspor'da!
        ABONE OL

        Trabzonspor'un yeni Teknik Direktörü Fatih Tekke, Trabzon'a geldi. Bordo-mavililer, teknik direktör Şenol Güneş'in ayrılığının ardından, takımı emanet edeceği eski oyuncusu Fatih Tekke'yi Trabzon'a getirdi.

        Trabzonspor Başkan Yardımcısı Serkan Kılıç ile birlikte öğlen saatlerinde Trabzon'a gelen Fatih Tekke, coşkulu bir taraftar grubu tarafından karşılandı.

        Trabzonspor'un yeni Teknik Direktörü Fatih Tekke ise, "Konuşacak çok zamanımız olacak" diyerek, havaalanından taraftarların sevgi tezahüratları arasında bekleyen araca binerek Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ne geçti.

        FATİH TEKKE DÖNEMİ BAŞLADI!

        Fatih Tekke, başkan yardımcısı Serkan Kılıç ve Şenol Güneş'in katılımıyla bugün Papara Park'ta düzenlenen basın toplantısında resmi imzayı attı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İki ilde daha saldırı: Çocuğun durumu ağır
        İki ilde daha saldırı: Çocuğun durumu ağır
        İzmir'de vahşet! Eski sevgili sokakta döverek öldürdü!
        İzmir'de vahşet! Eski sevgili sokakta döverek öldürdü!
        Para gönderirken 'diğer'e dikkat
        Para gönderirken 'diğer'e dikkat
        Rangers'ı yıkım planı!
        Rangers'ı yıkım planı!
        'Borç batağında' iddiası
        'Borç batağında' iddiası
        Elon Musk, Trump ile 148 milyar dolar kaybetti
        Elon Musk, Trump ile 148 milyar dolar kaybetti
        Aç karnına yapılan 5 büyük hata!
        Aç karnına yapılan 5 büyük hata!
        İşte Türkiye'nin en çok kullanılan isimleri ve soyadları
        İşte Türkiye'nin en çok kullanılan isimleri ve soyadları
        Benjamin Nurdan
        Benjamin Nurdan
        FT yazdı: NATO'dan AB'ye Türkiye çağrısı
        FT yazdı: NATO'dan AB'ye Türkiye çağrısı
        "Ayrılmadık"
        "Ayrılmadık"
        Okul müdürünü boynundan bıçaklamıştı! Şaşırtan gerekçe!
        Okul müdürünü boynundan bıçaklamıştı! Şaşırtan gerekçe!
        "Büyük hayal kırıklığı"
        "Büyük hayal kırıklığı"
        Trump'ın "ele geçirme" tehditlerinin sürdüğü Grönland sandık başında
        Trump'ın "ele geçirme" tehditlerinin sürdüğü Grönland sandık başında
        Trump-Zelensky tartışması 'planlı' mıydı?
        Trump-Zelensky tartışması 'planlı' mıydı?
        Dört belediyeye terör soruşturması: 32 gözaltı
        Dört belediyeye terör soruşturması: 32 gözaltı
        Osimhen'den Galatasaray'a dev katkı!
        Osimhen'den Galatasaray'a dev katkı!
        ABD'de 2 trilyon dolar buharlaştı
        ABD'de 2 trilyon dolar buharlaştı
        Doğum yardımı tabloyu değiştirecek mi?
        Doğum yardımı tabloyu değiştirecek mi?