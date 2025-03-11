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        Haberler Gündem GÜNDEM: Şişli ve Sarıyer belediyelere terör soruşturması: 32 gözaltı, son dakika haberleri

        Şişli ve Sarıyer belediyelerine terör soruşturması: 32 gözaltı

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü DHKP/C'ye 2014-2016 yılları arasında Sarıyer ve Şişli belediyelerindeki ihaleler üzerinden finans sağladığı iddiasıyla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında 34 adrese baskın düzenlendi. Aralarında belediye çalışanlarının da bulunduğu 38 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, şüphelilerden 32'si yakalandı.

        Kaynak
        Habertürk / DHA
        Giriş: 11.03.2025 - 08:15 Güncelleme: 11.03.2025 - 08:38
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        İki belediyeye terör soruşturması: 32 gözaltı
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