Şişli ve Sarıyer belediyelerine terör soruşturması: 32 gözaltı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü DHKP/C'ye 2014-2016 yılları arasında Sarıyer ve Şişli belediyelerindeki ihaleler üzerinden finans sağladığı iddiasıyla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında 34 adrese baskın düzenlendi. Aralarında belediye çalışanlarının da bulunduğu 38 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, şüphelilerden 32'si yakalandı.
Giriş: 11.03.2025 - 08:15 Güncelleme: 11.03.2025 - 08:38
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