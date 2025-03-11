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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Son dakika: Trump'tan son dakika açıklaması! ABD'den Kanada'ya yeni tarife - İş-Yaşam Haberleri

        Trump açıkladı: ABD'den Kanada'ya yeni tarife

        ABD Başkanı Trump "Kanada çelik ve aliminyumuna yüzde 50 gümrük vergisi uygulanacak. Karar yarın devreye girecek" açıklamasında bulundu. Trump ayrıca Kanada'yı ABD'nin 51. eyaleti olması konusundaki ısrarını da sürdürerek "Kanada ulusal güvenlik için çok az ödeme yapmakta ve askeri koruma konusunda Amerika Birleşik Devletleri'ne güvenmektedir. Kanada'yı yılda 200 milyar dolardan fazla sübvanse ediyoruz. Neden? Bu böyle devam edemez. Mantıklı olan tek şey, Kanada'nın ABD'nin 51. eyaleti olmasıdır. Bu durumda tüm gümrük vergileri ve diğer ticari engeller tamamen ortadan kalkacaktır" diye konuştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.03.2025 - 17:07 Güncelleme: 11.03.2025 - 17:29
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        Trump'tan Kanada'ya yeni tarife
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        ABD Başkanı Donald Trump, Kanada'ya uygulanacak yeni tarife kararını açıkladı. ABD Başkanı Trump "Kanada çelik ve aliminyumuna yüzde 50 gümrük vergisi uygulanacak. Karar yarın devreye girecek" açıklamasında bulundu.

        ABD Başkanı Trump kendi platformu Truth Social'dan yaptığı açıklamada "Ontario eyaletinin ABD'ye getirdiği elektriğe yüzde 25 gümrük vergisine karşılık olarak, Ticaret Bakanı'ma Kanada'dan ABD'ye ithal edilen tüm çelik ve alüminyuma ek yüzde 25 gümrük vergisi ile toplam vergiyi yüzde 50'ye çıkarması talimatını verdim. Kanada, dünyadaki en yüksek gümrük vergilerini uygulayan ülkelerden biri. Bu karar yarın sabah, 12 Mart'ta yürürlüğe girecektir" dedi.

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        Trump konuşmasında ayrıca "Kanada'nın uzun süredir fahiş olarak görülen ve çeşitli ABD süt ürünleri üzerinde yüzde 250 ila yüzde 390 arasında değişen, Amerikan karşıtı çiftçi vergisini de derhal kaldırması gerekmektedir. Tehdit altındaki bölgede elektrik konusunda kısa süre içinde ulusal acil durum ilan edeceğim. Bu, Amerika Birleşik Devletleri'nin Kanada'dan gelen bu suistimal edici tehdide karşı hızla harekete geçerek gereken önlemleri almasını sağlayacaktır. Eğer Kanada, diğer aşırı ve uzun süredir devam eden gümrük vergilerini de kaldırmazsa, 2 Nisan'da Amerika'ya ithal edilen otomobiller üzerindeki vergileri önemli ölçüde artıracağım. Bu durum, Kanada'daki otomobil üretim sektörünü büyük ölçüde sekteye uğratacaktır. O otomobiller kolaylıkla Amerika’da üretilebilir" diye ekledi.

        Trump ayrıca Kanada'yı ABD'nin 51. eyaleti olması konusundaki ısrarını da sürdürerek "Ayrıca, Kanada ulusal güvenlik için çok az ödeme yapmakta ve askeri koruma konusunda Amerika Birleşik Devletleri'ne güvenmektedir. Kanada'yı yılda 200 milyar dolardan fazla sübvanse ediyoruz. Neden? Bu böyle devam edemez. Mantıklı olan tek şey, Kanada'nın ABD'nin 51. eyaleti olmasıdır. Bu durumda tüm gümrük vergileri ve diğer ticari engeller tamamen ortadan kalkacaktır. Kanadalılar için vergiler önemli ölçüde azalacak, ülke her zamankinden daha güvenli hale gelecek, askeri ve ekonomik açıdan büyük bir avantaj sağlanacak, kuzey sınırıyla ilgili sorunlar sona erecek ve dünyanın en büyük ve en güçlü ülkesi daha da büyüyüp güçlenecektir. Kanada da bu gücün büyük bir parçası olacaktır. Yıllar önce çizilmiş olan yapay sınır çizgisi nihayet ortadan kalkacak ve dünyanın en güvenli, en istikrarlı ve en güzel ülkesi oluşacaktır. Üstelik, Kanada'nın ulusal marşı "O Canada" çalmaya devam edecek ancak artık dünyanın gördüğü en büyük ulus içinde yer alan büyük ve güçlü bir eyaleti temsil edecektir" ifadelerini kullandı.

        * Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir.

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