Anestezi korkusu neden olur?

Hastalar kendi kontrollerinde olmayan bir uykudan, "Bir daha tekrar uyanamazsam" diye çoğu zaman korkuyor. Bu korku çok eski yıllarda meydana gelen ve birer şehir efsanesi haline dönen hikâyelerden de kaynaklanıyor. Uzmanlar, yıllar önceki teknolojinin ve imkanın şu anki kadar iyi olmadığını belirtiyor.

Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Doç. Dr. Bahadır Çiftçi, "'Ameliyatta narkozu kaldıramadı öldü' gibi ifadeler kullanılırdı. Günümüzde kullandığımız yeni nesil ilaçlarla hastaya özel doz ayarlaması yapılarak güvenli bir şekilde anestezi uygulamaları yapabilmekteyiz. Anestezi uykusu geri döndürülebilir bir uyku olup, uygulanan ilaçlar kesildiğinde beyin fonksiyonları tekrar geri dönmeye başlar. Bu durum tekrar uyanmayla sonuçlanır. Bazen bu korkular o kadar yoğun yaşanır ki hastalarımız ameliyatları bile erteleyebilirler. Anesteziafobik hastalar genellikle ameliyat devam ederken uyanmaktan ya da ameliyat bitince tekrar uyanamamaktan korkarlar. Bu durum aslında anestezinin gerçekte ne olduğunu bilmemekten kaynaklanır" açıklamasında bulundu.

NARKOZ ALAN KİŞİDE UYANAMAMA RİSKİ VAR MI?

Doç. Dr. Çiftçi, tıpta her zaman kesin kural diye bir şey olmadığını belirterek, şunları söyledi: "Komplikasyon her zaman gerçekleşebilir, yüzde 100 garanti her zaman verilemez. Biz doktorlar risk belirlemesi yapar ve hastalarımızla ona göre durum değerlendirmesi yaparız ama gönül rahatlığıyla denilebilir ki, anestezi korkulacak bir durum değildir. Tam aksine konforlu ameliyatı sağlayan çok güzel bir uygulamadır. Hastalarımızda risk değerlendirmesinde en önemli faktörler eşlik eden hastalık olup olmaması ve yaştır. Günümüzde narkozdan uyanamama durumları görülmüyor. Anestezi geri dönüştürülebilir bir durum olduğu için verilen ilaçların kesilmesi durumunda beyin tekrar eski fonksiyonlarını kazanıyor. Burada riski sadece anestezi olarak görmemek gerekir. Yapılan ameliyatın büyüklüğü ve cerrahiye bağlı gelişebilecek komplikasyonlar da hastanın derlenmesini etkileyen önemli faktörlerdir. Yüksek riskli hastalarımızda ve majör cerrahilerde hastalarımızın ameliyat sonrası dönemde daha güvenilir bir ortamda daha rahat bir şekilde iyileşmesini sağlamak için yoğun bakım ünitelerimizde takip ve tedavilerini gerçekleştirmekteyiz."

ANESTEZİ ÖNCESİ VE SONRASI HASTANIN DİKKAT ETMESİ GEREKENLER

Hastaların ameliyat öncesi dönemde anestezi polikliniğinde ayrıntılı anamnez, fizik muayane ve laboratuvar tetkikleri ile bir bütün olarak değerlendirildiğini söyleyen Doç. Dr. Çiftçi, "Ameliyat öncesi dönemde dikkat edilmesi gereken iki önemli nokta açlık durumu ve üst solunum yolu enfeksiyonu (üsye). Ameliyattan önce hastanın belirli bir süre aç kalması gerekir, anestezi uygulaması sırasında mide içeriğinin akciğerlere kaçmasının engellenmesi için midenin boş olması gerekir. Hastanın kaç saat aç kalmasının gerektiğinin bilgisini ameliyatın tipine ve hastanın yaşına göre poliklinikte veriyoruz. Diğer önemli konu enfeksiyon. Hasta ameliyattan önce boğaz ağrısı, grip, öksürük, ateş vb. herhangi bir üsye belirtisi olursa hekimine bildirmelidir. ÜSYE anestezi için engel teşkil eden bir durumdur" diye konuştu.

LOKAL VE GENEL ANESTEZİ ARASINDAKİ FARKLAR

Genel anestezi ve lokal anestezi denilen rejyonal anestezi tekniklerinin bulunduğunu aktaran Doç. Dr. Çiftçi, sözlerine şöyle devam etti: "Günümüzde özellikle ultrason cihazının anestezide kullanımının yaygınlaşması sayesinde direkt sinirin görüntülenmesiyle ameliyat bölgesi bloke edilerek ameliyat gerçekleştirilebilir. Rejyonal anestezi gayet konforlu bir anestezi türü olup, hasta bu sayede narkoz almaz ve sinir uyuşukluğu devam ettiği için ameliyat sonrası dönemde ağrısı olmaz. Rejyonal anestezi ameliyatın büyüklüğüne ve ameliyat edilecek bölgenin lokalizasyonuna göre uygulanır. Saatlerce sürecek ya da kanser cerrahisi gibi büyük cerrahilerde genel anestezi tercih ederiz ama hasta el bileğinden ya da elinden, ayağından ameliyat olacaksa rejyonal anestezi tercih ederiz. Aslında genç hastalarda iki yöntemin birbirine üstünlüğü yok. Rejyonal anestezide, genel anesteziden sonra görülen bulantı kusma gibi, olaylar da çok düşük oranda görülmektedir. Genel anesteziden korkan hastalara lokal, lokal anesteziden korkan hastalarımıza genel anestezi uyguluyoruz. Birden fazla ek hastalığı olan ve ileri yaş hastalarımızda ön planda lokal anestezi tercih etmekteyiz."