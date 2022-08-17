Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Angelina Jolie-Brad Pitt arasındaki 'şiddet' davasında isimsiz şikayetçi ortaya çıktı!

2016'da yollarını ayıran ve altı çocukları bulunan oyuncu Angelina Jolie ile Brad Pitt'in özel jette geçen şiddet olayında isimsiz şikayetçinin kim olduğu belli oldu. FBI'ın yürüttüğü davadaki isimsiz kişinin Jolie olduğu açıklandı

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Angelina Jolie-Brad Pitt arasındaki 'şiddet' davasında isimsiz şikayetçi ortaya çıktı! - Magazin haberleri

    Bir zamanlar 'Brangelina' adıyla anılan ünlü oyuncular Brad Pitt (58) ile Angelina Jolie (47), birlikteliklerini 2016 yılında sonlandırmıştı. İkilinin, ilişkisinin bitme nedeni olarak şiddetli geçimsizlik gösterilmişti.

    Yollarını ayırmalarının üzerinden yıllar geçmesine rağmen Jolie ve Pitt'in hesaplaşması bitmek bilmedi.
  • Angelina Jolie-Brad Pitt arasındaki 'şiddet' davasında isimsiz şikayetçi ortaya çıktı! - Magazin haberleri

    Geçtiğimiz nisan ayında Angelina Jolie'nin, ismini vermeden FBI'a karşı dava açtığı haberi basına yansımıştı. Ünlü aktrisin amacı da büyük oğulları Maddox'un bir uçak yolculuğunda kendisine şiddet uyguladığını ileri sürdüğü Brad Pitt'e, FBI tarafından neden dava açılmadığını öğrenmekti. Her ne kadar ismini açıklamasa da davayı Angelina Jolie'nin, Amerika Birleşik Devletleri'nin İstihbarat ve Güvenlik Teşkilatı'na (FBI) karşı Bilgi Edinme Özgürlüğü Yasası'na dayanarak açtığı kısa sürede ortaya çıktı.
  • Angelina Jolie-Brad Pitt arasındaki 'şiddet' davasında isimsiz şikayetçi ortaya çıktı! - Magazin haberleri

    ABD basınına yansıyan haberlere göre davacı olarak açık açık Angelina Jolie'nin adı geçmiyor. Fakat 'Jane Doe' takma adını kullanan davacının bilgi sahibi olmak istediği konulara bakıldığında bu kişinin yüksek ihtimalle ünlü yıldız olduğu belirtiliyor.
  • Angelina Jolie-Brad Pitt arasındaki 'şiddet' davasında isimsiz şikayetçi ortaya çıktı! - Magazin haberleri

    Dava konusu olan nokta ise, Brad Pitt'in yıllar önce özel bir jette, Maddox'a uyguladığı ileri sürülen aile içi şiddetin yeteri kadar soruşturulmaması. Davacının iddiasına göre FBI tarafından, Pitt hakkında yeteri kadar araştırma yapılmadı ve aktörün suçunun üzeri kapatıldı.
  • Angelina Jolie-Brad Pitt arasındaki 'şiddet' davasında isimsiz şikayetçi ortaya çıktı! - Magazin haberleri

    "UÇAKTA ŞİDDET GÖREN TEK KİŞİ MADDOX DEĞİLDİ"

    Radaronline adlı site, Angelina Jolie'nin dava dosyasında yer alan ve eski eşi Brad Pitt'e yönelik iddialarını ele geçirdi. Buna göre 2016 yılında bir uçakta yaşanan olay sırasında Pitt'ten şiddet gören tek kişi Maddox değildi. İddialara göre Angelina Jolie de bu şiddete maruz kalmıştı.
  • Angelina Jolie-Brad Pitt arasındaki 'şiddet' davasında isimsiz şikayetçi ortaya çıktı! - Magazin haberleri

    "BU AİLEYİ MAHVEDİYORSUN!"

    Dava dosyasında yer alan belgelere göre; Angelina Jolie, olayları kendi açısından anlattı. Pitt ile Jolie, uçağın arka kısmında büyük bir kavgaya tutuştu. Pitt tartışma sırasında Jolie'nin omzunu tutup onu sarsarak "Bu aileyi mahvediyorsun!" diye bağırdı.
  • Angelina Jolie-Brad Pitt arasındaki 'şiddet' davasında isimsiz şikayetçi ortaya çıktı! - Magazin haberleri

    EVLİLİK BAĞI ORADA KOPTU
     
    Jolie'nin iddialarına göre uçaktaki tartışma bununla da bitmedi. Angelina Jolie, ilerleyen dakikalarda şiddetin dozunun yükseldiğini ve hatta eski eşinin yüzünden dirseğinden yaralandığını ileri sürdü. Jolie, yaralı dirseğinin fotoğrafını da olayla ilgilenen FBI ajanına gösterdi. Angelina Jolie'nin ileri sürdüğüne göre, Brad Pitt yine de öfkesini alamadı ve eşinin üzerine içeceğini döktü. 
  • Angelina Jolie-Brad Pitt arasındaki 'şiddet' davasında isimsiz şikayetçi ortaya çıktı! - Magazin haberleri

    ÇOCUKLARINI GÖRMESİNE İZİN VERİLMEMİŞTİ

    Bu iddianın başka bir yönü daha önce gündeme gelmişti. Brad Pitt, ailece Avrupa'dan ABD'ye döndükleri özel uçakta en büyük oğlu Maddox'a şiddet uyguladığı basına yansımıştı. Bunun sonucu olarak 2016'da FBI, Brad Pitt aleyhine bir soruşturma başlatmıştı. Fakat aynı yılın kasım ayında bu soruşturma kapanmıştı. Soruşturma devam ederken Pitt'in çocuklarını görmesine izin verilmemişti. Tamamen aklandıktan sonra Brad Pitt, önce bir gözetmen eşliğinde sonra da kendi başına çocuklarını görme hakkı kazanmıştı.
  • Angelina Jolie-Brad Pitt arasındaki 'şiddet' davasında isimsiz şikayetçi ortaya çıktı! - Magazin haberleri

    "CAN GÜVENLİĞİMDEN ENDİŞE EDİYORUM"

    Angelina Jolie geçtiğimiz eylül ayında da Pitt ile ilişkisi ve evliliği süresince hem kendisinin hem de çocuklarının güvenliğinden endişe ettiğini söylemişti. The Guardian'a konuşan Jolie, Pitt ile süren velayet davası nedeniyle bu konu hakkında daha derin açıklamalar yapamayacağını da sözlerine eklemişti.
  • Angelina Jolie-Brad Pitt arasındaki 'şiddet' davasında isimsiz şikayetçi ortaya çıktı! - Magazin haberleri

    DAHA ÖNCE DE AİLE İÇİ ŞİDDET İDDİASINDA BULUNMUŞTU

    Angelina Jolie, daha önce de Brad Pitt'in kendisine aile içi şiddet uyguladığını iddia etmişti. Ünlü aktris, devam eden boşanma davası kapsamında mahkemeye eski eşinin ilişkileri boyunca kendisine şiddet uyguladığını ileri iddia etmiş ve bununla ilgili belgeler de sürmüştü. Bu belgelerin tüm ayrıntıları bilinmese de Angelina Jolie'nin bu konuda kanıtları olduğu, hem kendisinin hem de yaşı küçük olanlar da dahil altı çocuğunun da ona tanıklık etmeye istekli olduğu belirtilmişti. Fakat daha sonra bu istek mahkeme tarafından kabul edilmemişti.
  • Angelina Jolie-Brad Pitt arasındaki 'şiddet' davasında isimsiz şikayetçi ortaya çıktı! - Magazin haberleri

    VELAYET DAVASINI 'KORKUNÇ' DİYEREK NİTELEDİ

    Brad Pitt ile altı çocuğun velayeti için aralarında süren davayı "korkunç" diye nitelendiren Angelina Jolie, Pitt ile en büyük oğlu Maddox arasında uçakta yaşandığı ileri sürülen şiddet olayına da değinmişti. Jolie, "Olaylar uçakta uygulanan sözlü ve fiziksel şiddetle başlamadı. Olay bundan çok daha karmaşık." diyerek sözlerini sürdürmüştü. Angelina Jolie, ayrıca Brad Pitt'ten boşanma kararını kolay almadığının da ifade etmişti. Jolie, "Çocuklarımın babasından ayrılma kararı almak, öyle bir pozisyonda bulunmak bana çok şeye mal oldu." diyerek o süreçte yaşadığı zorlukları ifade etmişti. Ünlü yıldız, "Ailem ve çocuklarımın babası için iyilik ve huzur diliyorum. Biz her zaman bir aile olacağız." diyerek sözlerini tamamlamıştı.

    Fotoğraflar: Splash News, AP, Reuters.
  • Angelina Jolie-Brad Pitt arasındaki 'şiddet' davasında isimsiz şikayetçi ortaya çıktı! - Magazin haberleri

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.