"BU DURUMU KONTROL ALTINA ALMAK İÇİN AMELİYAT OLDUM"

Geçirdiği mastektomi operasyonuyla iki göğsünü de aldıran altı çocuk annesi Jolie, ameliyatının nedenlerini New York Times için kaleme aldığı yazıda anlatmıştı. Ünlü isim, yazısında kanserden kaybettiği annesini ve yaşadığı zorlu süreci de okuyucularla paylaşmıştı.

Doktorunun yüzde 87 göğüs kanseri, yüzde 50 ise yumurtalık kanserine yakalanma riski bulunduğunu söylemesi üzerine ameliyat olma kararı aldığını anlatan Angelina Jolie, "Bu durumu kontrol altına almak ve riski yapabildiğim kadar aza indirmek için ameliyat oldum." demişti.