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        Angelino kampa katıldı

        Galatasaray Futbol Takımı, Avusturya'nın Graz kentine bağlı Bad Waltersdorf kasabasında yeni sezon hazırlıklarına devam etti

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2023 - 23:54
        Angelino kampa katıldı
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        Basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından iki grup halinde 8'e 2 pas çalışması yaptığı bildirildi.

        Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenmanın taktik çalışmayla sona erdiği belirtildi.

        Galatasaray, kamptaki ikinci hazırlık maçında yarın (TSİ) 20.30'da Austria Wien ile karşı karşıya gelecek.

        - Angelino kampa katıldı

        Almanya'nın Leipzig ekibinden transfer edilen İspanyol futbolcu Jose Angel Esmoris Tasende (Angelino), Galatasaray'ın Avusturya kampına dahil oldu.

        Kamp yapılan otele gelerek teknik heyet ve yeni takım arkadaşlarıyla tanışan Angelino, daha sonra sarı-kırmızılı takımla ilk antrenmanına çıktı.

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