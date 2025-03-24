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        Haberler Sağlık Ani hava değişimi hastalıklara davetiye çıkarıyor | Sağlık Haberleri

        Ani hava değişimi hastalıklara davetiye çıkarıyor

        Hava sıcaklıklarındaki ani yükseliş ve düşüşlerin özellikle mevsim geçişlerinde hastalıkların hızla yayılmasına yol açtığı belirtildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2025 - 15:26 Güncelleme: 24.03.2025 - 15:26
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        Ani hava değişimi hastalıklara davetiye çıkarıyor
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        Sağlık Bakanlığı Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanı olarak görev yapan Prof. Dr. Fatma Aybala Altay, havaların ani ısınması ve soğumasının halk arasında hastalık sebebi olarak görüldüğünü ancak asıl nedenin virüsler ve bakteriler olduğunu vurguladı.

        Altay, soğuk havanın bağışıklık sistemini dolaylı etkilediğini belirterek, "Soğuk havaya aniden maruz kalmak tek başına doğrudan kişiyi hasta etmez. Bunun gerçekleşmesi için bakteri veya virüslere maruz kalınması gerekir" dedi.

        Soğuk hava nedeniyle nem oranının düşmesinin, solunum yollarındaki koruyucu bariyerleri zayıflattığını ve mikropların vücuda girişini kolaylaştırdığını ifade eden Altay, "Soğuk ve rüzgarlı havada, hasta kişilerin öksürerek ya da hapşırarak burun ve ağızlarından attığı virüs veya bakteri içeren mikro düzeydeki damlacıklar havada daha fazla ilerleyebilir ve kaçınılmaz olarak başkalarının bu damlacıkları solumasıyla daha kolay yayılabilir. Daha yüksek nem oranına sahip bölgelerde ise bu damlacıkların havada ilerlemesi daha zor olur" diye konuştu.

        D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ ZAYIFLATIYOR

        Prof. Dr. Altay, soğuk havada kapalı ve kalabalık alanlarda daha fazla vakit geçirilmesinin hastalıkların yayılmasını hızlandırdığını aktararak, D vitamini eksikliğinin de bağışıklık sistemini zayıflatarak grip ve soğuk algınlığı gibi hastalıklara yakalanma riskini yükselttiğini söyledi.

        Bağışıklık sistemini güçlendirmek için D vitamini açısından zengin besinler tüketilmesi gerektiğine işaret eden Altay, bunun yanı sıra yeterli ve düzenli uyunması, yeterli su tüketimine özen gösterilmesi, ortamdaki nemin korunması, ellerin sık sık yıkanması, öksürüp hapşırırken ağız ve burnun kapatılması, kalabalık ve kapalı alanlarda maske kullanılması önerilerinde bulundu.

        Prof. Dr. Altay, bağışıklık sistemini güçlendirmek için sağlıklı bireylerin ek takviyelere ihtiyacı olmadığına dikkati çekerek, şunları kaydetti: "Doğal beslenmenin, sebze ve meyvenin dışlanmadığı beslenme düzeninde zaten mineral ve vitaminler dengeli şekilde alınmaktadır. Ancak yaşlılar, beslenmede sorun yaşayanlar, bazı kronik hastalar için vitamin takviyesi gerekli olabilir. Bu kişilerde takviyeye ihtiyaç olup olmadığına bir hekimin karar vermesi ve kullanılacak preparatı da hekimin önermesi en sağlıklı yol olacaktır."

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