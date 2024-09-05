Ani Ören Yeri'nde Büyük Selçuklu dönemine ait erzak deposu ortaya çıkarıldı
Kars'ta bulunan UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki Ani Ören Yeri'ndeki kazı çalışmalarında Büyük Selçuklu dönemine tarihlenen erzak deposu ortaya çıkarıldı
UNESCO tarafından 2016'da Dünya Miras Listesi'ne dahil edilen Ani Ören Yeri'nin saklı tarihinin araştırılması amacıyla başlatılan kazı çalışmaları devam ediyor.
Kafkas Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Muhammet Arslan başkanlığında devam eden çalışmaların 2024 yılı sezonuna sekiz farklı üniversiteden yaklaşık 35 kişi katılıyor.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Geleceğe Miras Projesi'nin önemli noktalarından olan Anadolu'daki ilk Türk-İslam şehri Ani'deki kazılarda son olarak Büyük Selçuklu dönemine tarihlenen erzak deposu ortaya çıkarıldı.
Konik kürevi formunda olan yaklaşık 1.5 metre yüksekliğe sahip depoda, 8 küp ile birlikte tavus kuşu motifli bir kase parçası bulundu.
Kazı Başkanı Doç. Dr. Muhammet Arslan, deponun Büyük Selçuklular dönemine ait olduğunu ve buradan 8 adet pitos adı verilen küpler bulduklarını ifade etti. Arslan ayrıca küplerin ağız çaplarının ise ortalama 50 santim civarında olduğunu belirtti.
Depodan çıkarılan tavus kuşu figürlü bir kase parçası da gün yüzüne çıkarıldı. Kazı Başkanı Arslan, tavus kuşunun Orta Çağ İslam ikonografisinde cennet kuşu olarak nitelendirildiğini ve bunun cenneti sembolize eden bir figür olduğunu söyledi.