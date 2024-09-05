Ani Ören Yeri'nde Büyük Selçuklu dönemine ait erzak deposu ortaya çıkarıldı

Depodan çıkarılan tavus kuşu figürlü bir kase parçası da gün yüzüne çıkarıldı. Kazı Başkanı Arslan, tavus kuşunun Orta Çağ İslam ikonografisinde cennet kuşu olarak nitelendirildiğini ve bunun cenneti sembolize eden bir figür olduğunu söyledi.