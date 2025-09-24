Habertürk
        Haberler Objektife Takılanlar Anıl Altan'dan boşanan Pelin Akil: Değişimin ortasındayım - Magazin haberleri

        Pelin Akil: Değişimin ortasındayım

        Anıl Altan ile 9 yıllık evliliklerini noktalayan Pelin Akil, boşandıktan sonraki hayatına adapte olmaya çalıştığını söyledi. Akil; "Yavaş yavaş bir değişimin ortasındayım, o değişime ayak uydurmaya ve buna alışmaya çalışıyorum" dedi

        Giriş: 24.09.2025 - 09:51 Güncelleme: 24.09.2025 - 10:08
        Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; 2016'da nikâh masasına oturduğu eşi Anıl Altan ile geçtiğimiz günlerde boşanan Pelin Akil, Contemporary İstanbul'da görüntülendi. Akil, boşandıktan sonraki hayatına adapte olmaya çalıştığını ifade etti.

        Pelin Akil, boşanma sonrası hayatındaki yeni değişimi ve kadın olmanın zorluklarını dile getirdi. "Dünyada ve Türkiye'de kadın olmak zor" diyen Akil, yaşadığı süreç sonrası duygularını şu sözlerle dile getirdi: Yavaş yavaş bir değişimin ortasındayım, o değişime ayak uydurmaya ve buna alışmaya çalışıyorum. Dünyada kadın olmanın zorlukları var ve genel kadın olarak tabii ki de zorlanıyorum. Bu benim özel hayatımla alakalı bir durum değil.

        Pelin Akil ile Anıl Altan, 2019’da ikiz kızları Alin ve Lina’yı kucaklarına almıştı.
        

        Sanata meraklı olduğunu ve koleksiyon yapmaya başladığını da sözlerine ekleyen Pelin Akil, çocuklarıyla zaman buldukça müzeye gittiğini anlattı. Sanatın vizyonunu genişlettiğini ifade eden oyuncu, koleksiyonu yatırım amacıyla yapmadığını belirtip; "Buradaki eserleri çok güzel buldum. İlgiliyim biraz. Küçük küçük başladım koleksiyon işlerine. Hoşuma gidiyor. Yağlı boya tablosu topluyorum. Evimde onların olması iyi hissettiriyor, çocuklarıma bir şeyler bırakmak istiyorum. Müze gezmeyi çok seviyoruz kızlarımla. O ayrı bir vizyon ve böyle olaylara ve her şeye daha başka düşünmeni sağlıyor. Öyle artıları oluyor ama yatırım tarafını düşünerek hareket etmek doğru mu bilmiyorum? Benlik değil" şeklinde konuştu.

