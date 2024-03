Türk-Macar Dostluk Anlaşması'nın 100. yıl dönümü vesilesiyle İş Sanat, Nisan ayında özel bir etkinliğe ev sahipliği yapacak. Franz Lizst Akademisi’nin seçkin müzisyenlerinden kurulan Anima Musicae Oda Orkestrası ile Macar asıllı kemancı Gwendolyn Masin 17 Nisan Çarşamba, saat 20.30’da İş Kuleleri Salonu’nda sahne alacak.

Özgün ve etkileyici performanslarıyla klasik müziğin tanınmış toplulukları arasında yer alan Anima Musicae Oda Orkestrası, klasikten çağdaş döneme uzanan geniş bir repertuvara sahip. Orkestra ile Masin, konserde Camille Saint Saens, Franz Lizst, Maurice Ravel, Bela Bartok’un eserlerini seslendirecekler.

Anima Musicae Oda Orkestrası

2010 yılında kurulmasının ardından uluslararası sahnede başarılı performanslara imza atan topluluk, 2011 yılında Viyana'daki Wiener Musikverein’da düzenlenen 5. Summa Cum Laude Uluslararası Müzik Festivali'nde “Olağanüstü Başarıya Sahip Yaylı Çalgılar Orkestrası” kategorisinde 1’incilik ödülünü kazandı. Liszt Academy, Marble Hall of the Musikverein, Kodály Center, Teatro Verdi gibi prestijli sahnelerde sıkça konser veren orkestra, dünya çapında tanınmış Macar solistler Kristóf Baráti, György Déri, Zoltán Fejérvári’yle birlikte dünyaca tanınmış şef ve solistlerle de müzikal işbirliklerini sürdürüyor.

Eleştirmenler tarafından “müziğin bilinmeyen bölgelerine cesaretle girebilen, heyecan verici bir sanatçı” olarak tanımlanan kemancı Gwendolyn Masin, sıra dışı bir müzisyen olmasının yanı sıra, eğitimci ve besteci kimliğiyle de dikkat çekiyor.

Yayınladığı "Michaela’s Music House, The Magic of the Violin" keman eğitim metoduyla birçok ödül kazanan sanatçı, bu yöntemle ürettiği müzikal çalışmalarını da aynı kitapta yayınladı. Maxim Vengerov, Kim Karkashian, Adrian Brendel ve Istvan Vardai gibi sanatçılarla oda müziği çalışmaları da bulunan Masin, 2009 yılından beri, kurucusu olduğu İsviçre’de düzenlenen GAIA Müzik Festivali’nde sanat yönetmenliği görevini sürdürüyor.

Konser biletleri Biletix gişelerinden, öğrenci ve 65 yaş üzeri biletler ise İş Kuleleri ana gişeden temin edilebilir.