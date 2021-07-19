Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş bayram mesajında su tasarrufuna dikkati çekti

AA

Yavaş mesajında, Kurban Bayramı'na erişmenin büyük mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Kurban Bayramı öncesinde Büyükşehir Belediyesinin mezarlıklardan şehitliklere, caddelerden ibadethanelere kadar kent genelinde bayram temizliğini tamamladığını aktaran Yavaş, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Aldığımız karar doğrultusunda EGO otobüsleri, Metro ve ANKARAY'dan vatandaşlarımız bayram boyunca ücretsiz yararlanabilecektir. Başkent 153, ASKİ ve itfaiye ekiplerimizin mesailerini sürdüreceği bayram tatili döneminin uğrak mekanı AŞTİ'de de tüm hijyen önlemlerimiz alınmıştır. Kurban Bayramı süresince başkentimizde bulunan vatandaşlarımızın ise su tüketimi konusunda tasarruf odaklı hareket etmelerini rica ediyor, bu vesileyle tüm Ankaralıların ve milletimizin Kurban Bayramı'nı tebrik ederken, nice bayramlara sağlık ve mutlulukla erişmeyi diliyorum."