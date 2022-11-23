DHA'da yer alan habere göre ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Yiğit'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Yusuf Can Benli ile arkadaşı ise gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Yusuf Can Benli tutuklandı, arkadaşı ise serbest bırakıldı.

Yusuf Can Benli'nin savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı. Benli'nin, Kader Yiğit ile bir süredir sevgili olduklarını, yaklaşık 1 aydır olay yerinin yakınında bulunan gecekonduda kaldıklarını söylediği öğrenildi.

"HAVAYA ATEŞ ETTİM PATLAMADI"

Olay günü yakında bulunan başka gecekonduda kalan arkadaşlarına yemeğe gittiklerini belirten Benli'nin, "Yemek sonrası alışveriş yapmak için çıktık. Etrafta başıboş köpekler olduğu için evde bulunan av tüfeğini yanıma aldım. Yürürken tüfeği havaya kaldırıp tetiğe bastım; ancak patlamadı.

"AŞKIM BAKAR MISIN' DİYE SESLENDİM"

Boş olduğunu düşünüp, Kader´e doğrultup, şaka yapmak için `Aşkım bakar mısın´ diye seslendim. Döndüğü anda tetiğe bastım. Tüfek bir anda patladı. Öldürme kastım yoktu, şaka yapmak isterken oldu" dediği belirtildi.

KADER'İ YERDE YATARKEN GÖRMÜŞ

Serbest bırakılan şüpheli ise ifadesinde Kader ve Yusuf'un önünde yürüdüğünü, bir ara tüfekle oynayan arkadaşına "Oynama" dediğini, patlama sesiyle arkasına döndüğünde Kader´i yerde yatarken gördüğünü söylediği öğrenildi. Soruşturma sürdürülüyor.