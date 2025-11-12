Hafif ticari araç durakta bekleyenlere çarptı: 6 yaralı
Ankara'nın Mamak ilçesinde hafif ticari aracın otobüs durağında bekleyenlere çarpması sonucu 6 kişi yaralandı
Giriş: 12.11.2025 - 00:21 Güncelleme: 12.11.2025 - 00:21
Hocalı Caddesi'nde sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, otobüs durağında bekleyen vatandaşlara çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 6 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Sürücünün gözaltına alındığı öğrenildi.
Fotoğraf: AA, temsilidir.
