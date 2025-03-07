Ankara'da otomobilin çarptığı yaya öldü
Ankara'da otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı. Yaya olay yerinde yaşamını yitirdi
M.S.B. idaresindeki otomobil, Etimesgut ilçesi Eskişehir yolu Dumlupınar Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan A.E.K'ye (57) çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince A.E.K'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Sürücü M.S.B, ifadesi alınmak üzere ilçe jandarma komutanlığına götürüldü.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.