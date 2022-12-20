Ankara'daki ölümlü kazada yürek yakan ayrıntı

SÜRÜCÜ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Otomobilin demir yığını haline dönüştüğü kazada Erdal İ. araçta sıkıştı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarılan sürücüye ilk müdahale, sağlık ekibi tarafından yapıldı.

DHA'nın haberine göre; Mamak Devlet Hastanesine kaldırılan Erdal İ, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazada otomobilde bulunan ve kimliği henüz öğrenilemeyen 1 kişi de yaralandı.