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        Haberler Gündem 3. Sayfa Ankara'daki silahlı kavganın firari şüphelisi yakalandı

        Ankara'da 2 kişinin yaralandığı silahlı kavganın firari şüphelisi yakalandı

        Ankara Mamak'ta 2 kişinin yaralandığı silahlı kavganın firari şüphelisi, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2024 - 04:39 Güncelleme: 15.05.2024 - 04:39
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        Ankara'daki silahlı kavganın firari şüphelisi yakalandı
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        Ankara'da 2 kişinin yaralandığı silahlı kavganın firari şüphelisi, jandarmanın düzenlediği operasyonla saklandığı evde yakalandı

        Alınan bilgiye göre, dün Mamak ilçesi Kıbrısköy Mahallesi'nde meydana gelen silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

        Olay sonrası kaçan 4 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatan jandarma ekipleri, şüphelilerden 3'ünü aynı gün olayda kullanılan silahlarla birlikte gözaltına aldı.

        AA'nın haberime göre; firari şüpheli G.Ç'nin (20) ise Çankaya ilçesi Kahire Caddesi'ndeki bir evde saklandığı bilgisine ulaşıldı.

        Ankara İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando timi ve Mamak İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timinin, saat 01.30 sıralarında düzenlediği operasyonda, zanlı gözaltına alındı.

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