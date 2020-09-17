AA

Edinilen bilgilere göre, saat 22.00 sıralarında Ankara’nın Etimesgut ilçesi 14 cadde üzerinde bulunan bir binanın çatı katında henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı.

Alevleri gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verirken bir yandan da binada bulunan kişileri tahliye etmede yardımcı oldu.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çatıdaki alevlere müdahale etti.

Uzun süren çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alınırken, 1 kişinin dumandan etkilendiği öğrenildi.

Polis yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı.