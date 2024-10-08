Ankara fabrikasına uluslararası ödül

Türk Henkel, Türkiye’nin ‘Energy Management Insight Award’ Ödülünü Alan İlk Şirketi Oldu.

Firmadan yapılan açıklamaya göre Türk Henkel Ankara Tüketici Markaları Fabrikası, küresel ISO 50001 Standardı’na göre sertifikalandırılmış bir enerji yönetim sistemi kurarak ödülü almaya hak kazandı.

Ödülün verilmesindeki etken noktalardan bir diğeri ise, enerji yönetimi sürecinin kazanımları hakkında içgörüleri sunmak üzere detaylı bir vaka çalışması (case study) hazırlanması oldu.

Türk Henkel Ankara Tüketici Markaları Fabrikası Direktörü Özgür Dilmen “Sürdürülebilir uygulamalar, Henkel’de şirket kültürümüzün parçası ve aynı zamanda gelecek vizyonumuzun da odağında yer alıyor. Bu doğrultudaki yoğun çaba ve çalışmalarımızla, global sürdürülebilirlik stratejimiz çerçevesindeki hedeflerimize kararlılıkla ve istikrarlı bir şekilde ilerlemeyi sürdürüyoruz. ‘Temiz Enerji Bakanlığı’ (Clean Energy Ministerial - CEM) tarafından iletilen ‘2024 Enerji Yönetimi İçgörü Ödülü (Energy Management Insight Award) ise beş yıllık süreçte titiz bir şekilde yürüttüğümüz ISO 50001 enerji yönetimi çalışmalarımızın bir sonucu…” şeklinde konuştu.

“Türk Henkel olarak, bu prestijli ödülü Türkiye'de alan ilk şirket olduğumuz için büyük bir gurur duyuyoruz. ‘2030+ Sürdürülebilirlik Hedefleri Çerçevemiz’ kapsamında belirlediğimiz, 2030 yılına kadar elektriğimizin %100'ünü yenilenebilir kaynaklardan sağlama hedefimize, kazandığımız bu ödül ile bir adım daha yaklaştık. Aldığımız ödülün, Türk Henkel’in çevresel sorumluluk ve enerji verimliliği konusundaki kararlılığının güçlü bir simgesi olarak, daha sürdürülebilir bir geleceğe giden yolculuğumuzda bize büyük bir motivasyon sağlayacağına inanıyorum.”

Özgür Dilmen ödülü almaktan duydukları memnuniyeti ise şu sözlerle paylaştı:

Yapıalan açıklamaya göre Türk Henkel, Ankara Tüketici Markaları Fabrikası’nda ISO 50001 enerji yönetimi çalışmaları kapsamında beş yıl boyunca yoğun bir çalışma yürüttü. Bu beş yıllık süreçte fabrikanın enerji performansı %32 oranında iyileştirildi. Aynı dönemde toplamda 12.960 MWh enerji tasarrufu sağlandı ve 3.820 ton karbon emisyonu azaltılmış oldu.

Türk Henkel’in Ankara Tüketici Markaları Fabrikası, daha önce de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın enerji verimliliğinde farkındalığı artırmak için her sene gerçekleştirdiği Sanayide Enerji Verimliliğinin Artırılması Proje Yarışması’nda, geliştirdiği projeyle Türkiye üçüncülüğü elde etmişti.