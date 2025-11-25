Belediye başkanının yeğeni evde ölü bulundu!
Ankara'nın Haymana ilçesinde Belediye Başkanı Levent Koç'un yeğeni 20 yaşındaki Gökhan Koç, evinde başından vurulmuş olarak bulundu. Hayatını kaybettiği belirlenen Koç'un ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı
Ankara'nın Haymana ilçesine bağlı Evci Mahallesi'nde yaşayan Haymana Belediye Başkanı Levent Koç'un yeğeni Gökhan Koç (20), evinde tüfekle başından vurulmuş halde bulundu.
YAŞAMINI YİTİRDİĞİ BELİRLENDİ
İHA'da yer alan habere göre ihbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede gencin hayatını kaybettiği tespit edildi.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Olay yerinde güvenlik önlemleri alan jandarma ekipleri, inceleme yaptı. Gökhan Koç'un cenazesi, otopsi işlemleri yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.