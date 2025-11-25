Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Ankara haberleri: Belediye başkanının yeğeni evde ölü bulundu | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Belediye başkanının yeğeni evde ölü bulundu!

        Ankara'nın Haymana ilçesinde Belediye Başkanı Levent Koç'un yeğeni 20 yaşındaki Gökhan Koç, evinde başından vurulmuş olarak bulundu. Hayatını kaybettiği belirlenen Koç'un ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25.11.2025 - 09:02 Güncelleme: 25.11.2025 - 09:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Belediye başkanının yeğeni ölü bulundu!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ankara'nın Haymana ilçesine bağlı Evci Mahallesi'nde yaşayan Haymana Belediye Başkanı Levent Koç'un yeğeni Gökhan Koç (20), evinde tüfekle başından vurulmuş halde bulundu.

        YAŞAMINI YİTİRDİĞİ BELİRLENDİ

        İHA'da yer alan habere göre ihbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede gencin hayatını kaybettiği tespit edildi.

        SORUŞTURMA SÜRÜYOR

        Olay yerinde güvenlik önlemleri alan jandarma ekipleri, inceleme yaptı. Gökhan Koç'un cenazesi, otopsi işlemleri yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #ankara
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dizel araçlara 'gazdan' yakıt
        Dizel araçlara 'gazdan' yakıt
        "Ukrayna ve Rusya Abu Dabi'de görüştü" iddiası
        "Ukrayna ve Rusya Abu Dabi'de görüştü" iddiası
        Papa 14. Leo ilk yurtdışı ziyaretinde neden İznik'e gidiyor?
        Papa 14. Leo ilk yurtdışı ziyaretinde neden İznik'e gidiyor?
        İkinci elde fiyatlar enflasyona yenildi
        İkinci elde fiyatlar enflasyona yenildi
        Yanardağda 12 bin yıl sonra ilk patlama!
        Yanardağda 12 bin yıl sonra ilk patlama!
        Yatırım fonlarında vergi ayrıntısı
        Yatırım fonlarında vergi ayrıntısı
        Şiddetin yeni boyutu: Sokaktan ekrana!
        Şiddetin yeni boyutu: Sokaktan ekrana!
        Birbirinden ilginç 10 gerçek
        Birbirinden ilginç 10 gerçek
        AB’de yeni TES kuralları
        AB’de yeni TES kuralları
        Okan Buruk: Çok önemli bir galibiyet olacak
        Okan Buruk: Çok önemli bir galibiyet olacak
        Kayıptı, öldürüldüğü ortaya çıktı
        Kayıptı, öldürüldüğü ortaya çıktı
        G.Saray'da kadro krizi! Tam 10 futbolcu...
        G.Saray'da kadro krizi! Tam 10 futbolcu...
        CHP'li 16 eski vekilden Özel'e deklarasyon
        CHP'li 16 eski vekilden Özel'e deklarasyon
        Fatih Tekke kötü haberi verdi: Ayağında kırık var!
        Fatih Tekke kötü haberi verdi: Ayağında kırık var!
        Nefes kesen maçta kazanan Trabzonspor!
        Nefes kesen maçta kazanan Trabzonspor!
        TBMM: Heyet İmralı'yı ziyaret etti
        TBMM: Heyet İmralı'yı ziyaret etti
        İsrail içeriden çöküyor mu?
        İsrail içeriden çöküyor mu?