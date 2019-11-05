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Ankara Sarması nasıl yapılır? Sütlü tatlılar deyince kimsenin hayır diyemeyeceği diyet yapanların bile iştahla yediği bir tatlı çeşididir. Hazırlaması 5 dakika pişirmesi ise sadece 15 dakika süren bu nefis tatlı Ankara Sarması tarifi sizlerle paylaşıyoruz.

Ankara sarması malzemeler;

1 litre süt

1 su bardağı un

1 su bardağı toz şeker

4 parça damla sakızı

1 paket vanilya

1 yemek kaşığı tereyağı

1,5 paket kakaolu bisküvi

Ankara sarması yapılışı;

Unu, sütü ve şekeri derin bir tencere içerisine alalım.

Damla sakızlarını iki kaşığın arasında ezdikten sonra sütün içerisine atalım.

Ocağın altını açıp sürekli karıştırarak 15 dakika kadar pişirin.

Kaynamaya başladıktan sonra 2-3 dakika daha pişirip ocaktan indirin.

İçerisine tereyağı ve vanilyayı atıp biraz daha karıştırın.

Pötibör bisküvileri un haline gelene kadar rondo içerisinde çekip kare ve derin bir tepsinin zeminini eşit bir şekilde serpin.

Pişirdiğinin muhallebiyi kaşık yardımıyla acele etmeden un haline getirdiğiniz bisküvilerin üzerine yayın.

Acele ederseniz muhallebi bisküvilerinizin üzerine çıkıp karışabilir.

Tüm muhallebiyi yaydıktan sonra üzerine streç film çekip buzdolabında bir gece dinlendirin.

Buzdolabından çıkardığınız uzun şeritler şeklinde kesin rulo haline getirerek servis edin.

Ankara sarması püf noktası: