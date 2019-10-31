Ankara sarması tarifi, nasıl yapılır?

Ankara Sarması nasıl yapılır? Sütlü tatlılar deyince kimsenin hayır diyemeyeceği diyet yapanların bile iştahla yediği bir tatlı çeşididir. Hazırlaması 5 dakika pişirmesi ise sadece 15 dakika süren bu nefis tatlı Ankara Sarması tarifi sizlerle paylaşıyoruz.
Ankara SarmasıMalzemeler;
- 1 litre süt
- 1 su bardağı un
- 1 su bardağı toz şeker
- 4 parça damla sakızı
- 1 paket vanilya
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 1,5 paket kakaolu bisküvi
Ankara Sarması Yapılışı;
- Unu, sütü ve şekeri derin bir tencere içerisine alalım.
- Damla sakızlarını iki kaşığın arasında ezdikten sonra sütün içerisine atalım.
- Ocağın altını açıp sürekli karıştırarak 15 dakika kadar pişirin.
- Kaynamaya başladıktan sonra 2-3 dakika daha pişirip ocaktan indirin.
- İçerisine tereyağı ve vanilyayı atıp biraz daha karıştırın.
- Pötibör bisküvileri un haline gelene kadar rondo içerisinde çekip kare ve derin bir tepsinin zeminini eşit bir şekilde serpin.
- Pişirdiğinin muhallebiyi kaşık yardımıyla acele etmeden un haline getirdiğiniz bisküvilerin üzerine yayın.
- Acele ederseniz muhallebi bisküvilerinizin üzerine çıkıp karışabilir.
- Tüm muhallebiyi yaydıktan sonra üzerine streç film çekip buzdolabında bir gece dinlendirin.
- Buzdolabından çıkardığınız uzun şeritler şeklinde kesin rulo haline getirerek servis edin.
Ankara Sarması Püf Noktası:
- Damla sakızını içerisine atacaksanız iki kaşık arasında ezerseniz aromasını daha iyi alabilirsiniz.
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