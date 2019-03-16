Sertab Erener Kerki ve Solfej’in Ankara’da düzenlediği ‘Sertab’ın Müzikali’ ile yine kendine hayran bıraktı. Geçmişten bugüne en sevilen şarkılarını seslendirirken dinleyicilerin hep bir ağızdan eşlik ettiği Erener, seyircinin coşkusuna hayran kaldı ve sahneden seyirciler arasına inerek bazı şarkılarını onlarla birlikte seslendirdi.

Sahnede kaldığı 2 saat boyunca temponun bir an olsun düşmediği ‘Sertab’ın Müzikali’ seyirciden büyük beğeni topladı.

Binlerce kişinin izlemeye geldiği Sertab’ın Müzikali’nde Sertab Erener, 90'lar ve 2000'ler adını verdiği 2 bölümden oluşan müzikaliyle geçmişten günümüze en sevilen şarkılarını hayranları için seslendirdi. Söylediği her bir şarkının dönemine ve ruhuna ait 10 farklı kostüm giyen sevilen sanatçı hem göze hem de gönüllere hitap etti.

Beyhan Murphy'nin koreografileriyle hazırlanan gecede Erener, dillere pelesenk olan şarkılarını hayranlarıyla hep bir ağızdan seslendirdi.