Ankara Üniversitesi ile Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi

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Ankara Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, "YÖK Anadolu Projesi" kapsamında eşleşen iki üniversitenin rektörleri başkanlığında, proje çerçevesindeki faaliyetlere ilişkin çevrim içi toplantı gerçekleştirildi.

Üniversitelerin projede görevli rektör yardımcıları ve öğretim üyelerinin de katıldığı toplantıda konuşan Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, projeyle atılacak adımların sadece eğitim alanında olmayacağını belirtti.

Ünüvar, "Nihayetinde ülkemizin iki güzide kentini, ülkemizin başkentiyle bir nevi buluşturmuş olacağız. Ayrıca bu iş birliği belki ortak bilimsel faaliyetlere de kapı aralayacaktır. Bunun da ülkemiz açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Karabulut da üniversitenin 2007'de kurulduğunu anımsatarak, şunları kaydetti:

"Biz, 13 bin 500 civarında öğrencisi, 500'den fazla akademisyeni, 9 fakültesi, 5 yüksekokulu, 6 meslek yüksek okulu olmak üzere binden fazla çalışanı ile 15 bin kişilik güzel bir aileyiz. Güzel bir kampüsümüz, güzel bir üniversitemiz var. Tabii ki sizlerin de desteğiyle bilimsel alt yapı ve araştırma alanında çok daha iyi noktalara geleceğiz. Bu projeyle başlayan iş birliğinin daha da genişletilerek sürdürüleceğine inanıyorum."

Rektörlerin konuşmalarının ardından projede görev alan rektör yardımcıları ve öğretim üyeleri, iki üniversite arasında yapılacak çalışmalarla ilgili bilgi alışverişinde bulundu.