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        Ankara'ya zirai don uyarısı

        Ankara Valiliği, hava sıcaklıklarındaki ani düşüş nedeniyle il genelinde zirai don hadiselerinin meydana gelebileceği uyarısında bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 22:10 Güncelleme: 14.03.2025 - 22:10
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        Ankara'ya zirai don uyarısı
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        Ankara Valiliği'nden yapılan duyuruda, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi verilerine göre Türkiye'nin 18 Mart Salı gününden itibaren Balkanlar üzerinden gelecek soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girmesinin ve bu havanın 24 Mart Pazartesi gününe kadar etkili olmasının beklendiği kaydedildi.

        Yağışların Ankara genelinde salı günü yağmur ve sağanak, çarşamba gününden itibaren ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağının tahmin edildiği belirtilerek, şu bilgilere yer verildi:

        "Halen mevsim normallerinin 10 ila 15 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, ani düşüş ile birlikte tarımsal faaliyetlerin olduğu Ankara genelinde zirai don hadiselerinin meydana gelebileceği değerlendirilmektedir. Ankara'da 18 Mart Salı gününü takip eden bir haftalık periyotta öngörülen en düşük hava sıcaklıklarının eksi 4 dereceye kadar düşmesi beklenmektedir."

        Duyuruda, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından kar yağışı, zirai don ve buzlanma hadiseleriyle ilgili yayınlanacak tahmin ve meteorolojik erken uyarıların takip edilmesinin önem arz ettiği vurgulandı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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