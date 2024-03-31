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        Haberler Gündem ANKARA SEÇİM SONUÇLARI CANLI İZLE: Ankara Yerel Seçim sonuçları canlı anlatım ve oy oranları 2024: Ankara’da yerel seçim sonuçları açıklandı mı?

        Ankara Yerel Seçim sonuçları canlı anlatım ve anlık oy oranları 2024: Ankara'da yerel seçim sonuçları açıklandı mı?

        Türkiye yerel seçimler için sandık başına giderken Ankara yerel seçim sonuçları canlı anlatım ile ekranlara gelecek. YSK tarafından seçim yasağı kaldırıldıktan sonra Ankara seçim sonuçları canlı oy oranları ile açıklanacak. 4 milyon 304 bin 871 kayıtlı seçmenin bulunduğu 31 Mart 2024 Ankara'da yerel seçim sonuçları açıklandı mı? İşte Ankara Yerel Seçim sonuçları canlı anlatım ve anlık oy oranları son durum

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.03.2024 - 16:20 Güncelleme: 31.03.2024 - 17:04
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        Ankara Yerel Seçim sonuçları canlı yayında son dakika açıklaması ile belli oluyor. Toplamda 34 siyasi partinin katıldığı yerel seçimlerde; 81 il, 973 ilçe, 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtar seçildi. Seçim yarışının hızla devam ettiği bu süreçte Ankara gibi şehirlerin son dakika oy oranları, seçimi kimin kazandığı Haberturk.com ‘Seçim’ sayfasından ve haberimizden canlı olarak takip edilebiliyor. İşte Ankara Yerel Seçim sonuçları canlı izle ekranı ile yerel seçim anlatımı ve oy oranları

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        ANKARA CANLI YEREL SEÇİM SONUÇLARI TAKİBİ

        Saat 17.00 itibariyle Türkiye'nin 81 ilinde sandıklar kapandı. YSK’nın yayın yasağını sona erdirmesiyle birlikte sonuçlar Haberturk.com canlı yayınında belli olacak...

        ANKARA YEREL SEÇİM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        Saat 17.00 itibarıyla tüm ülkede oy verme işlemi tamamlandı. 81 ildeki vatandaşlar merakla sonuçları bekliyor. YSK'nın seçim yasağını kaldırılmasıyla Ankara canlı yerel seçim sonuçları sizlerle olacak.

        ANKARA CANLI YEREL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        31 MART 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARINI BURADAN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

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        OY KULLANMA İŞLEMİ SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, KAÇTA BİTİYOR?

        YSK'nın kararıyla 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlerde oy verme saatleri açıklandı. Doğudaki 32 ilde oy verme saatleri 07.00-16.00 olarak belirlenirken, diğer illerde ise saatler 08.00-17.00 olarak duyuruldu.

        31 MART 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN

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        BAŞKENTTE 4,3 MİLYONU AŞKIN SEÇMEN BULUNUYOR

        Ankara'nın seçmen sayısı 14 Mayıs 2023'te yapılan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ne göre 22 bin 153 arttı. Yerel seçim için Ankara'nın kayıtlı seçmen sayısı, 4 milyon 304 bin 871 olarak belirlendi.

        31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimleri için başkent Ankara'nın kayıtlı seçmen sayısı 4 milyon 304 bin 871 olarak belirlendi.

        Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) seçim takvimi işlemeye devam ediyor.

        Seçime katılacak siyasi partilerin belirlenmesi, belediye başkan adayı listelerinin 3 Mart'ta kesinleştirilmesinin ardından, 31 Mart'ta oy kullanabilecek seçmen sayıları da belirlendi.

        Ankara İl Seçim Kurulundan alınan bilgiye göre, başkent Ankara'da 4 milyon 304 bin 871 kayıtlı seçmen bulunuyor.

        Geçtiğimiz yıl 14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri öncesi 4 milyon 282 bin 718 olarak belirlenen Ankara'nın seçmen sayısı, yaklaşık bir yılda 22 bin 153 artış gösterdi.

        Başkentli seçmenler, 31 Mart'ta, büyükşehir belediye başkanını, ilçe belediye başkanını, belediye meclis üyelerini ve mahalle muhtarlarını seçmek için oy kullanacak.

        Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 19'u siyasi parti, 5'i bağımsız olmak üzere toplam 24 aday bulunuyor.

        31 MART 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARINI BURADAN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

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        SEÇİM SONUÇLARI HABERTÜRK'TE!

        Habertürk.com üzerinden 30 büyükşehrin canlı sonuçlarını takip edebilirsiniz.

        Adana Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Ankara Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Antalya Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Aydın Yerel Sonuçları 2024

        Balıkesir Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Bursa Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Denizli Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Diyarbakır Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Erzurum Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Eskişehir Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Gaziantep Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Hatay Yerel Seçim Sonuçları 2024

        İstanbul Yerel Seçim Sonuçları 2024

        İzmir Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Kahramanmaraş Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Kayseri Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Kocaeli Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Konya Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Malatya Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Manisa Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Mardin Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Mersin Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Muğla Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Ordu Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Sakarya Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Samsun Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Şanlıurfa Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Tekirdağ Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Trabzon Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Van Yerel Seçim Sonuçları 2024

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