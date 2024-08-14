Ankara'da okul servis ücretleri ne kadar oldu?
Okulların açılmasına kısa süre kala Ankara'da okul servis ücretleri belli oldu. Ankara'da servislerin 0-3, 3-6, 6-10, 10-15 km arası ücretleri değişti. İşte Ankara okul servis ücretleri
Milli Eğitim Bakanlığı, 2024-2025 Eğitim ve öğretim yılı çalışma takvimi'ne göre okullar 9 Eylül Pazartesi günü açılacak. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin velilerinin gözü okul servis ücretlerine çevrildi. Ankara’da servis ücreti belli oldu.
ANKARA'DA SERVİS ÜCRETİ NE KADAR?
Ankara'da okul servis ücretlerine yüzde 40 zam yapıldı.
Buna göre okul servis ücreti yıllık 0-3 km arası 16 bin 745 TL, 3-6 km arası 18 bin 450 TL, 6-10 km 21 bin 320 TL, 10 -15 km arası ise 24 bin 810 TL oldu.