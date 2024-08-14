ANKARA'DA SERVİS ÜCRETİ NE KADAR?

Ankara'da okul servis ücretlerine yüzde 40 zam yapıldı.

Buna göre okul servis ücreti yıllık 0-3 km arası 16 bin 745 TL, 3-6 km arası 18 bin 450 TL, 6-10 km 21 bin 320 TL, 10 -15 km arası ise 24 bin 810 TL oldu.