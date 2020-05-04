Ankaragücü'nde test günü

Koronavirüs nedeniyle askıya alınan Süper Lig'de yer alan başkent temsilcisi MKE Ankaragücü'nde bugün kulüp yöneticileri, oyuncular, teknik heyet ve personele koronavirüs testi yapıldı.

Sarı lacivertli kulüpte sağlık ekibinin talimatları doğrultusunda kulüp yöneticileri, teknik ekip, futbolcular ve kulüp çalışanlarına 4'erli gruplar halinde koronavirüs testi yapıldı. Test sonuçları çıkana kadar Beştepe Tesisleri'ni karantinaya alan Ankaragücü, test sonuçlarına göre antrenmanlarına başlayacak.

Ankaragücü Başkanı Fatih Mert sağlık vurgusu yaparak, "Her şeyden önce sağlık gelir. Koronavirüs test sonuçları gelene kadar hiçbir çalışma, antrenman yapılmayacak. Sonuçların duruma göre planlamamızı yapacağız" ifadelerini kullandı.