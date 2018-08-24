Ankaragücü - Trabzonspor maç önü

Türkiye Spor Toto Süper Lig heyecanı devam ediyor. Ankaragücü, 25 Ağustos 2018 Cumartesi günü Trabzonspor takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 19:15. Ankaragücü 3 puana sahip olarak 8. sırada yer alırken Trabzonspor 3 puanda ve 9. sırada. Ankaragücü, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 5 yenilgilik form durumunda. Trabzonspor son 5 mücadelede 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 113. İddaa'da Ankaragücü kazanır 3.00, berabere biter 2.90, Trabzonspor kazanır 1.90 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.80, üst oranı 1.55. Karşılıklı gol var 1.30, karşılıklı gol yok 2.05 oranını kazandıracak.

Ankaragücü son haftadaki İstanbul Başakşehir müsabasında 3-0 yenildi.

Trabzonspor, Gaziantepspor karşılaşmaında 4-1 kazandı.

Ankaragücü, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Ankaragücü, kendi sahasında 1 gol attı, 3 gol yedi.

Trabzonspor ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Trabzonspor, 0 gol atarken 2 gol yedi.

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