Aileden müzisyen isimlerden biri olan Ankaralı Coşkun araştırılıyor. İbo Show'a konuk olan Ankaralı Coşkun halk müziği, arabesk ve fantezi müzik alanındaki parçalarıyla biliniyor. İşte hakkında merak edilenler...

ANKARALI COŞKUN KİMDİR?

Ankaralı Coşkun 4 Nisan 1977 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Babası bağlama ustası Ali Direk, dedesi Orhan Gencebay ve Neşet Ertaş'ın ustası Bayram Aracı olan Ankaralı Coşkun müzikle iç içe bir hayata sahip olmuştur.

Ankaralı Coşkun Direk bugün 43 yaşındadır. İlk albümünü 19 yaşında çıkaran Coşkun Direk 2013-2014 yıllarının en popüler şarkılarından biri olan Ankara2nın Bağları" şarkısıyla tanınmıştır. Ankara'nın Bağları türküsü 2013 ve 2014 yılında Google arama motorunda tüm dünyada en çok aranan ilk 10 eseri arasında yer aldı ve "Med Cezir", "Kardeş Payı" olmak üzere bir çok dizide dizi müziği olarak kullanıldı.