Üçü biyolojik, üçü evlatlık altı çocuk sahibi olan Angelina Jolie, çocuklarını milyonlarca anneden çok daha farklı bir şekilde büyütüyor. Hatta Brad Pitt ile evli olduğu süre içinde zaman zaman bu yüzden çiftin arasının açıldığı da biliniyor.
Peki Angelina Jolie'nin çocuklarını nasıl yetiştirdiğini, onlara neler yedirip içirdiğini, nasıl eğittiğini biliyor musunuz? İşte bir anne olarak Angelina Jolie'nin ilginç özellikleri.
Angelina Jolie, geçen yıl yönetmenliğini üstlendiği Önce Onlar Benim Babamı Öldürdü (First They Killed M Father) adlı filmin tanıtımı için çocuklarıyla birlikte gittiği Kamboçya'da akrep ve tarantula yemişti.
Kamboçya'yı ziyaret edene kadar hiç böyle bir deneyim yaşamadığını söyleyen Jolie, yanında bulunan ikizlerine de böcek yedirmişti.
Bundan birkaç yıl önce BBC tarafından sosyal medyada paylaşılan bir videoda örümcek yiyen Jolie, yanında bulunan çocuklarına da nasıl yenileceğini göstermiş ve örümcek yemelerine izin vermişti.
Bütün anneler çocuklarının iyi eğitilmesini ister. Elbette Jolie de. Ama onun iyi eğitim anlayışı birçok hemcinsinden daha farklı.
Jolie, çocuklarını okula göndermiyor evde eğitmeyi tercih ediyor. Bu konudaki görüşlerini de şöyle anlatıyor: "Kalabalık bir sınıfta tıkılıp kalmaları yerine onların müzeye gitmelerini ya da gitar çalmalarını, kendi seçtikleri bir kitabı okumalarını tercih ederim."
Angelina Jolie'nin diğer annelerle paylaştığı nadir özelliklerinden biri de bu işte: Yabancı dil öğrenmelerini istiyor. Hatta bunun için çocuklarını zorluyor. Jolie'nin evlatlık çocukları kendi doğdukları ülkenin ana dilini öğreniyorlar öncelikle.
Maddox, Kamboçya, Pax Thien Vietnam dilini öğreniyor. Maddox Fransızca, Almanca ve Rusça öğreniyor. Zahara ise Fransızca'yı epey ilerletti. İkizlerden Vivienne Arapça öğrenmek istediğini çoktan annesine söylemiş, Knox ise sağır ve dilsizlerin kullandığı işaret dilini öğreniyor. Angelina Jolie'nin büyük kızı Shiloh da Kamboçya'da konuşulan Khmai dilini öğrenmeyi tercih etmiş.
Angelina Jolie, bir çocuğun en iyi arkadaşının ailesi olduğu görüşüne sıkı sıkıya bağlı. Bu yüzden de çocuklarının sık sık dışarı çıkıp yaşıtlarıyla oynamasına izin vermiyor.
Angelina Jolie ile Brad Pitt çocuklarının velayeti için daha yeni yeni anlaşıyor. Hatta bu konuda yaptıkları tartışmalar basının gündeminde de ilk sıralarda yer aldı. İddialara göre Jolie, altı çocuğunun hayatındaki "ana ebeveyn" olmak istiyor.
Jolie'nin sıkı sıkıya bağlı olduğu bir başka kural ise çocuklarının yanında duygularını özellikle de can sıkıcı, üzüntü verici duygularını paylaşmamak. Yani ne kadar üzgün olursa olsun çocuklarının yanında ağlamıyor.
Bunun nedenini de "Ben yetişme çağındayken annem için çok endişelenirdim. O yüzden çocuklarımın benim için endişelenmesini istemiyorum. Onların yanında gözyaşlarımı akıtmıyorum" diye anlatıyor.
Jolie'nin çocuklarıyla ilgili kurallarından biri de altı çocuktan her birinin kendisiyle yalnız vakit geçirmek zorunda olması. Yani Jolie, koyduğu bu kurala göre altı çocuğunun her birine teker teker vakit ayırmak, onlarla baş başa faaliyetler yapmak zorunda.
BM'nin iyi niyet elçisi olan Jolie, sık sık dünyanın yoksul ve sorunlu bölgelerinde yaşayan insanları ziyaret ediyor. İşte bu ziyaretlerine de çocuklarından birini götürüyor. Bunu da çocuklarının hayatın gerçeklerini görmesi için yaptığını anlatıyor.
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