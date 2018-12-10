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Angelina Jolie, bir çocuğun en iyi arkadaşının ailesi olduğu görüşüne sıkı sıkıya bağlı. Bu yüzden de çocuklarının sık sık dışarı çıkıp yaşıtlarıyla oynamasına izin vermiyor.

Angelina Jolie ile Brad Pitt çocuklarının velayeti için daha yeni yeni anlaşıyor. Hatta bu konuda yaptıkları tartışmalar basının gündeminde de ilk sıralarda yer aldı. İddialara göre Jolie, altı çocuğunun hayatındaki "ana ebeveyn" olmak istiyor.