Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yemek Yapma Anne eli değmiş gibi: Soğuk kış günlerinde içinizi ısıtacak enfes sulu köfte tarifi!

        Geleneksel bir lezzet: Ekşili terbiyeli sulu köfte nasıl yapılır?

        Türk mutfağının vazgeçilmez yemeklerinden biri olan ekşili terbiyeli sulu köfte, yumuşacık köfteleri, besleyici sebzeleri ve ekşi terbiyesiyle damaklarda unutulmaz bir tat bırakır. Hafif ve besleyici olması nedeniyle özellikle kış aylarında sıkça tercih edilir. İşte tarifin detayları!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.02.2025 - 17:32 Güncelleme: 13.02.2025 - 17:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sulu köfte tarifi!
        ABONE OL

        Soğuk kış günlerinde içimizi ısıtacak, besleyici ve lezzetli bir yemek arıyorsanız, ekşili terbiyeli sulu köfte tam size göre! Yoğurt ve limon suyu ile hazırlanan terbiyesi sayesinde mideyi yormayan bu geleneksel lezzet, hafifliğiyle de favoriniz olacak. İşte adım adım ekşili terbiyeli sulu köfte tarifi!

        EKŞİLİ TERBİYELİ SULU KÖFTE İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

        Köfte için:

        300 gram kıyma

        1 çay bardağı ince bulgur

        1 adet rendelenmiş soğan

        1 adet yumurta

        1 tatlı kaşığı tuz

        1 çay kaşığı karabiber

        1 çay kaşığı kimyon

        1 yemek kaşığı un (köfteleri bulamak için)

        Çorba için:

        1 adet havuç

        REKLAM

        1 adet patates

        6 su bardağı su veya et suyu

        1 yemek kaşığı sıvı yağ

        1 tatlı kaşığı tuz

        1 çay kaşığı karabiber

        Terbiyesi için:

        1 adet yumurta sarısı

        1 yemek kaşığı un

        Yarım limon suyu

        1 su bardağı yoğurt

        EKŞİLİ TERBİYELİ SULU KÖFTE NASIL YAPILIR?

        1. Köftelerin Hazırlanışı

        Bir kaba kıyma, ince bulgur, rendelenmiş soğan, yumurta, tuz, karabiber ve kimyonu ekleyerek yoğurun. Karışımdan küçük parçalar koparıp misket büyüklüğünde köfteler yapın. Köfteleri hafifçe unlayarak birbirine yapışmalarını önleyin.

        2. Sebzelerin Hazırlanması

        Havuç ve patatesleri küp küp doğrayın. Bir tencereye sıvı yağı ekleyip havuçları birkaç dakika soteleyin. Ardından patatesleri ekleyerek birkaç dakika daha kavurun. Üzerine suyu veya et suyunu ekleyip kaynamaya bırakın.

        REKLAM

        3. Köftelerin Pişirilmesi

        Kaynamakta olan suya köfteleri ekleyin. Köfteler pişene kadar yaklaşık 15-20 dakika kısık ateşte kaynatın. Bu sırada terbiyeyi hazırlamaya başlayabilirsiniz.

        4. Terbiyenin Hazırlanması

        Bir kasede yumurta sarısı, un, limon suyu ve yoğurdu iyice çırpın. Hazırladığınız terbiyeye yemeğin suyundan bir kepçe ekleyerek ılıştırın. Karışımı yavaş yavaş tencereye ekleyin ve sürekli karıştırarak kaynamasını bekleyin.

        5. Servis Önerisi

        Yemeğinizi sıcak olarak servis edin. Üzerine ince kıyılmış maydanoz serpebilir veya pul biber ekleyerek lezzetlendirebilirsiniz. Yanında taze ekmek ile tüketerek doyurucu bir öğün haline getirebilirsiniz.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze, Gazzelilerindir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze, Gazzelilerindir
        Bahçeli: Gazze toprağı emlak değildir
        Bahçeli: Gazze toprağı emlak değildir
        13 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        13 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        Bakan Tunç'tan TÜSİAD'a tepki
        Bakan Tunç'tan TÜSİAD'a tepki
        Sağlık Bakanlığı'ndan hastanede "fiyat pazarlığı" görüntülerine inceleme
        Sağlık Bakanlığı'ndan hastanede "fiyat pazarlığı" görüntülerine inceleme
        Deepfake, yaratıcılığın ve güvenliğin iki yüzü
        Deepfake, yaratıcılığın ve güvenliğin iki yüzü
        "Türkiye küresel ticarette daha dayanıklı olabilir"
        "Türkiye küresel ticarette daha dayanıklı olabilir"
        Üç gündür aranan Kemal'in cansız bedeni bulundu!
        Üç gündür aranan Kemal'in cansız bedeni bulundu!
        G.Saray'dan TFF'ye 46 pozisyon için VAR başvurusu!
        G.Saray'dan TFF'ye 46 pozisyon için VAR başvurusu!
        Okan Buruk'un AZ Alkmaar 11'i!
        Okan Buruk'un AZ Alkmaar 11'i!
        Kayıp olarak aranırken ormanda ölü bulundu! Sır perdesi aralandı!
        Kayıp olarak aranırken ormanda ölü bulundu! Sır perdesi aralandı!
        İşte Mourinho'nun Anderlecht 11'i!
        İşte Mourinho'nun Anderlecht 11'i!
        Gayrimenkulde korkulan olmadı!
        Gayrimenkulde korkulan olmadı!
        10 saniyeden önce bulabilir misiniz?
        10 saniyeden önce bulabilir misiniz?
        Firari hükümlü evi ile iş yeri arasına tünel kazmış!
        Firari hükümlü evi ile iş yeri arasına tünel kazmış!
        Ara transferde ‘tarihi’ operasyon!
        Ara transferde ‘tarihi’ operasyon!
        '1 milyon dolar' iddiasına yanıt
        '1 milyon dolar' iddiasına yanıt
        Ünlüler ordusu, Ordu'ya geliyor
        Ünlüler ordusu, Ordu'ya geliyor
        Münih'te bir araç kalabalığa daldı
        Münih'te bir araç kalabalığa daldı
        "Gerekirse denetimlerimizi daha fazla genişleteceğiz"
        "Gerekirse denetimlerimizi daha fazla genişleteceğiz"