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        Haberler Dünyadan Anne Hathaway yıllar sonra itiraf etti: 35'ten sonra kariyerin biter dediler - Magazin haberleri

        Anne Hathaway: 35'ten sonra kariyerin biter dediler

        Anne Hathaway, kariyeri hakkında konuştu. Oscar'lı oyuncu, yıllar önce 35 yaşına girdikten sonra kariyerinin biteceğinin söylendiğini ifade etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.11.2023 - 10:22 Güncelleme: 14.11.2023 - 10:22
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        2013'te 'Les Miserables' filminde canlandırdığı rolüyle Oscar ödülü kazanan Anne Hathaway, kariyeri hakkında samimi açıklamalarda bulundu.

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        Porter’a konuşan Anne Hathaway, 35 yaşına geldiğinde kariyerinin biteceğine dair uyarıldığını belirtti. "Bu, birçok kadının karşılaştığını bildiğim bir şey" diyen Hathaway, "Artık daha fazla kadının hayatlarının derinliklerine uzanan bir kariyer sahibi olduğunu ve bunun harika olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

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        "HAYALLERİM VAR"

        Anne Hathaway, ayrıca sözlerine "Gurur duyulacak çok şey var ve düzeltilecek çok şey var. Hedeflerim var, hayallerim var. Gençliğimden beri çok farklı görünmüyorlar ama hala onların peşinden koşuyorum" ifadelerini ekledi.

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        Anne Hathaway ile eşi Adam Shulman

        KENDİNE DAHA İYİ BAKIYOR

        Öte yandan Adam Shulman ile 2012'den bu yana mutlu bir evliliği olan ve Jonathan ile Jack adında iki çocuğu bulunan Anne Hathaway, artık kendine daha iyi baktığını da söyledi. 41 yaşındaki oyuncu, "Bunun sadece kendi sağlığım için önemli olduğunu düşünmüyorum, sadece benimle ilgili değil; ben bir takımdayım ve bu benim ailem" dedi.

        Fotoğraflar: Avalon, Shutterstock

        #Anne Hathaway
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