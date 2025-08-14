Habertürk
        Anne ile oğlu yağ tankına düştü!

        Anne ile oğlu yağ tankına düştü!

        Çorum'da, bir depoda atık yağ tankına düşen 39 yaşındaki Hacer Kepçe ile 12 yaşındaki Recep Kürşat Kepçe hayatını kaybetti. Anne ile oğlunun cenazeleri, itfaiye ekiplerince tanktan çıkarılarak, otopsi işlemleri için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2025 - 15:20 Güncelleme: 14.08.2025 - 15:21
        Anne ile oğlu yağ tankına düştü!
        Çorum Sanayi Sitesi 43. Sokak'ta, atık yağların toplandığı depodaki atık yağ tankına 2 kişinin düştüğü ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        ANNE OĞUL BİRLİKTE CAN VERDİ

        AA'da yer alan habere göre ekiplerce yapılan kontrolde depo sahiplerinden Hacer Kepçe (39) ile oğlu Recep Kürşat Kepçe'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

        CENAZELERİ ÇIKARILDI

        Anne ile oğlunun cenazeleri, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Çorum Belediyesi itfaiye ekiplerince tanktan çıkarılarak, otopsi işlemleri için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Deponun bulunduğu sokakta çalışan Sefa Kurtoğlu, gazetecilere, depodan bir kişinin çıkıp etrafa koşuşturduğunu, ardından ambulans geldiğini söyledi. İçeride olanları görmediğini belirten Kurtoğlu, "Burası depo gibi kullanılıyor. Fazla gelen giden olmuyor buraya. Sadece kendileri gelip gidiyorlar" dedi.

        #çorum
