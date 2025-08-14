Anne ile oğlu yağ tankına düştü! Çorum'da, bir depoda atık yağ tankına düşen 39 yaşındaki Hacer Kepçe ile 12 yaşındaki Recep Kürşat Kepçe hayatını kaybetti. Anne ile oğlunun cenazeleri, itfaiye ekiplerince tanktan çıkarılarak, otopsi işlemleri için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı

14.08.2025

